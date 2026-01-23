Idris Elba verpasste fast Ritterschlag wegen verlorener Post

Idris Elba (53) hätte beinahe den Ritterschlag von König Charles (77) verpasst – und das nur, weil ein ganz besonderes Schreiben im Stapel seiner täglichen Post unterging. Der Schauspieler erzählte in der britischen Graham Norton Show, dass der Brief mit der Frage, ob er die Auszeichnung annehmen wolle, zwischen Rechnungen und Werbung gelandet sei. Als sein Management schließlich nachhakte, war der Schreck groß: Idris hatte nur noch zwei Tage Zeit, um zuzusagen. Der geplante Ritterschlag, der ihm den Titel "Sir Idris" einbringen wird, geht auf die Bekanntgabe in der New Year Honours List 2026 zurück, in der er für seine Arbeit mit jungen Menschen geehrt wird. An seiner Seite freut sich schon jetzt Ehefrau Sabrina Elba, die den neuen Status als zukünftige "Lady" sichtlich genießt.

In der Show schildert Idris die peinliche Post-Panne offen: "Es ist ein bisschen peinlich. Ich habe den Brief einfach nicht gesehen, weil er in einem Haufen Post verschwunden ist", zitierte ihn Daily Mail aus der Aufzeichnung. Erst der Hinweis seines Agenten, dass die Einladung von König Charles sonst verfallen würde, brachte ihn dazu, die Unterlagen fieberhaft zu suchen. Die Entscheidung traf der Star schließlich in letzter Minute. Die Auszeichnung selbst hat er noch nicht persönlich entgegengenommen, der berühmte "Schwertstreich auf der Schulter" steht also noch aus. Bereits im Dezember 2025 war öffentlich gemacht worden, dass Idris im New Year Honours-System für seine Dienste an jungen Menschen geehrt wird, neben anderen prominenten Namen wie Cynthia Erivo (39) und Ellie Goulding (39).

Idris engagiert sich seit Jahren für Jugendliche, setzt sich gegen Messerkriminalität ein und gründete 2022 gemeinsam mit Sabrina die Elba Hope Foundation, die insbesondere jungen Menschen aus Diaspora-Communities Chancen eröffnen soll. Seine Mutter reagierte auf den Ritterschlag überglücklich – für die Familie ist die königliche Anerkennung ein emotionaler Höhepunkt. Der Schauspieler selbst betont in Interviews, darunter gegenüber dem Magazin People, dass er die Ehrung vor allem als Anerkennung für die jungen Menschen und ihre Stärke sehe. Privat nimmt Idris die neue Anrede gelassen. Auf die Frage, ob man ihn nun "Sir" nennen oder vor ihm knicksen müsse, erklärte er laut People: "Gleicher alter Idris. Ganz einfach." Er wirkt eher bescheiden und zurückhaltend und konzentriert sich neben dem Trubel um den Ritterschlag weiter auf seine Familie und seine Projekte wie die Serie "Hijack".

Anzeige Anzeige

Getty Images Idris Elba im März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Idris Elba im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Idris und Sabrina Elba bei den 76. Primetime Emmy Awards im September 2024