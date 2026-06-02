Royale Ehre: König Charles schlägt Idris Elba zum Ritter

Große Ehre für Idris Elba (53): Der "Luther"-Star hat seinen Ritterschlag nach der Ankündigung im Dezember nun offiziell erhalten. Der beliebte Schauspieler wurde auf Schloss Windsor von König Charles III. (77) höchstpersönlich zum Knight Bachelor ernannt und darf sich ab sofort Sir Idris nennen. Für den feierlichen Anlass wählte der frischgebackene Ritter ein elegantes, langes Sakko, kombiniert mit einer dunkelblauen Stoffhose und edlen Wildlederschuhen. An seiner Seite glänzte Ehefrau Sabrina, die in einem taillierten dunkelblauen Zweiteiler aus Rock und Jacke die Blicke auf sich zog. Mit dem Ritterschlag würdigt die Krone mit dieser hochkarätigen Auszeichnung vor allem sein unermüdliches Engagement mit der Elba Hope Foundation, die sich intensiv für Bildung, Jugendförderung und nachhaltige Entwicklung einsetzt.

Die feierliche Zeremonie dürfte für den Hollywoodstar ein zutiefst emotionaler Moment gewesen sein, denn er pflegt eine ganz besondere, jahrzehntelange Verbindung zu König Charles. Als Teenager nutzte Idris einen Zuschuss des damaligen "Prince's Trust" – der heute als "King's Trust" bekannt ist –, um am National Youth Music Theatre teilnehmen zu können. Im Interview erinnerte sich der Schauspieler nun daran, wie schwer ihm der Einstieg ins Berufsleben einst fiel und wie groß der Anteil der königlichen Stiftung an seiner späteren Weltkarriere war. Es sei der "Prince's Trust" gewesen, der alles möglich gemacht habe, indem man ihm ein Stipendium gab und ihn auf den Weg brachte, der schließlich sein gesamtes Leben verändern sollte. Bei derselben Zeremonie wurden übrigens auch die Eiskunstlauflegenden Christopher Dean und Jayne Torvill ausgezeichnet, die sich sichtlich stolz mit ihren neuen Orden präsentierten.

In Großbritannien ist Sir Idris längst fest im Promikosmos verankert und gilt als treuer Wegbegleiter der Krone. Der Schauspieler pflegt seit Jahren eine enge Freundschaft zu Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) und legte bei deren legendärer Hochzeitsfeier in Frogmore House sogar höchstpersönlich als DJ auf. Schon bei früheren Auszeichnungen hatte der Star betont, dass er Ehrungen für sein Engagement vor allem als Symbol für den Einsatz der Jugendlichen sieht, die ihn täglich inspirieren. Zusammen mit dem Monarchen arbeitet Idris derzeit sogar an einer großen Netflix-Doku, die das 50-jährige Bestehen der von Charles gegründeten Wohltätigkeitsorganisation beleuchten soll.

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Getty Images Treffen von König Charles III. und Idris Elba in London, Mai 2026

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Getty Images Sir Idris Elba und Sabrina Dhowre Elba nach der Ehrung auf Schloss Windsor am 2. Juni 2026

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Getty Images König Charles und Idris Elba im Juli 2024