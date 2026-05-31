Idris Elba lehnte "James Bond" wegen Hautfarben-Debatte ab

Idris Elba (53) gehörte jahrelang zu den heißesten Kandidaten für die Rolle des James Bond – doch der Schauspieler hat dieser Möglichkeit inzwischen eine klare Absage erteilt. Im Podcast "SmartLess" erklärte er, warum er sich nicht mehr wünscht, als Nachfolger von Daniel Craig (58) in die Fußstapfen des berühmten Geheimagenten zu treten. Der Grund ist ein trauriger: Die öffentliche Debatte um eine mögliche Besetzung sei für ihn durch rassistische Anfeindungen vergiftet worden und habe ihm die Freude an dem Gedanken genommen.

Dabei war Idris zunächst durchaus angetan von dem Interesse: "Die Wahrheit ist, dass ich lange total geschmeichelt war. Es ist eine der begehrtesten Rollen. Gefragt zu werden, James Bond zu spielen, bedeutet, du hast den Höhepunkt erreicht. Das ist eine dieser Besetzungen, wo die ganze Welt ein Wort mitzureden hat." Doch dann schilderte er, was die Sache für ihn kippen ließ: "Diejenigen, die über die Idee nicht glücklich waren, haben das Ganze ekelhaft und abstoßend gemacht, weil es eine Debatte der Hautfarbe wurde. Unsinn rückte in den Fokus und ich bekam die Breitseite davon ab." Als Schauspieler wolle er nicht ständig auf seine Hautfarbe reduziert werden.

Idris, der 2025 zum Ritter geschlagen wurde, ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in Hollywood. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Rolle in der Kultserie "Luther" sowie durch Auftritte im Marvel-Universum. Trotz der Bond-Absage mangelt es dem Darsteller nicht an spannenden Projekten: Er ist im He-Man-Remake "Masters of the Universe" zu sehen, arbeitet an der Fantasy-Adaption "Children of Blood and Bone" und kehrte zuletzt in der zweiten Staffel der Serie "Hijack" vor die Kamera zurück, wie Moviepilot berichtet.

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Getty Images Idris Elba beim Red Sea International Film Festival in Jeddah, Dezember 2025

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Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

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