Idris Elba warnt: James Bond darf nicht "woke" werden

Jahrelang rankten sich hartnäckige Gerüchte darum, ob Idris Elba (53) der erste Schwarze James Bond werden könnte. Jetzt hat der britische Schauspieler im Magazin GQ noch einmal klargestellt, was er von diesen Spekulationen hält – und eine deutliche Warnung an die Produzenten der Reihe ausgesprochen. "Ich habe das immer für unrealistisch gehalten", erklärte der 53-Jährige. Dass er je als Geheimagent 007 besetzt werden würde, sei für ihn nie eine echte Option gewesen. Die Castinggerüchte hätten ihm zwar geschmeichelt, aber mehr als Komplimente seien es aus seiner Sicht nie gewesen.

Als Begründung führte Idris an, dass es auf der Welt schlicht Märkte gebe, die einen Schwarzen Bond nicht akzeptieren würden. "Bond ist auf der ganzen Welt erfolgreich, und [das Publikum] wird einen Schwarzen, einen afrikanischen Mann als Bond nicht vollständig akzeptieren. Das ist nicht das, was sie in ihrer Kultur wollen. Punkt", sagte er. Auch vor allzu großen Veränderungen am Charakter warnte er: "Bond ist so unrealistisch, ein Hauch von Realität dürfte also guttun. Aber wir sollten nicht versuchen, ihn woke zu machen. Ich denke, man muss dem treu bleiben, was es ist: Eskapismus." Unterdessen ist Regisseur Denis Villeneuve (58) aktiv auf der Suche nach einem neuen Darsteller für James Bond. Zuletzt wurde der 25-jährige Tom Francis als möglicher Kandidat gehandelt, der zuvor im Netflix-Film "Jay Kelly" neben George Clooney (65) und Adam Sandler (59) zu sehen war.

Idris wurde einem breiten Publikum vor allem durch seine Rolle in der US-Krimiserie "The Wire" sowie als Titelfigur der britischen Serie "Luther" bekannt. Neben seiner Schauspielkarriere ist er auch als Musiker und Produzent aktiv. Schon vor Kurzem hatte er gegenüber dem Magazin People erklärt, er sei schlicht zu alt für die Bond-Rolle. Die Gerüchte um seine mögliche Nachfolge für Daniel Craig (58), der zuletzt 2021 in "Keine Zeit zu sterben" als 007 zu sehen war, hatten sich dennoch über mehrere Jahre gehalten.

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Getty Images Idris Elba beim Red Sea International Film Festival in Jeddah, Dezember 2025

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