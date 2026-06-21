Garten statt Glamour: David Beckhams wahre Leidenschaft

Moderator und Gartenexperte Alan Titchmarsh (77) hat sich darüber geäußert, was er bei der diesjährigen RHS Chelsea Flower Show über David Beckham (51) gelernt hat. Die beiden standen gemeinsam mit Gartendesignerin Frances Tophill und König Charles III. (77) vor den Kameras, um den sogenannten "Curious Garden" zu enthüllen – ein Gemeinschaftsprojekt der RHS und der King's Foundation, das junge Menschen für eine Karriere im Gartenbau begeistern soll. Gegenüber The Times verriet Alan, was er bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung über den ehemaligen Fußballstar herausgefunden hat. "Er macht einen guten Job, er baut gerne Gemüse an. Aber er ist sehr gut mit Menschen", erklärte er.

Besonders beeindruckt zeigte sich Alan von Davids Geduld gegenüber Fans. "Ich bin mit ihm durch Chelsea spaziert und kein Selfie war ihm zu viel. Er wird eine neue Gruppe von Menschen ansprechen, die Gartenarbeit als etwas Cooles wahrnehmen", sagte der Moderator. Bereits für einen Artikel im Country Life Magazin hatte Alan David interviewt und ihn dabei als besonders engagierten Eigentümer seines Anwesens in den Cotswolds beschrieben – so soll David dort persönlich die Hälfte einer Euonymus-japonicus-Hecke gepflanzt haben. Zur Chelsea Flower Show wurde außerdem die nach David benannte Sir-David-Beckham-Rose präsentiert.

Sein Anwesen in den Cotswolds hat David einst auf eine eher ungewöhnliche Art erworben: Er kaufte es spontan, ohne vorher mit seiner Frau Victoria Beckham (52) Rücksprache zu halten. "Sie wollte kein weiteres Projekt. Wir hatten gerade das Haus in London fertiggestellt. Ich setzte sie hin, gab ihr einen Wodka Tonic und erzählte ihr, was ich getan hatte", erinnerte er sich. Dann brachte er Victoria und die vier gemeinsamen Kinder zu den Gebäuden und bat sie, erst wiederzukommen, wenn alles fertig sei – vierzehn Monate später war es so weit. Seine Leidenschaft für das Landleben und den Garten reicht laut David bis in seine Kindheit zurück, als er seine Großeltern besuchte.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Beckham beim Pressetag der RHS Chelsea Flower Show 2026 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images David Beckham spricht mit König Charles III. beim Besuch der RHS Chelsea Flower Show 2025

Anzeige Anzeige

Imago David Beckham mit Victoria, Ted und Sandra Beckham in Windsor