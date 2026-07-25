Darum könnte Jude Bellingham bald mehr als Fußball sein

Beim Treffen mit David Beckham (51) in dessen Trainingsanlage in Miami war wohl mehr im Spiel als nur Smalltalk vor dem WM-Halbfinale gegen Argentinien. Jude Bellingham (23), Mittelfeldspieler von Real Madrid, und das Fußball-Idol umarmten sich herzlich – die beiden kennen sich bereits seit mehreren Begegnungen und gelten als einander sehr vertraut. Während England das Turnier letztlich nicht gewinnen konnte, scheint Judes Aufstieg zu einer globalen Marke damit erst richtig in Fahrt gekommen zu sein. Wie Insider gegenüber der Daily Mail berichten, laufen hinter den Kulissen schon seit einiger Zeit die Planungen für ein Mega-Geschäftsmodell – mit Beckham als Blaupause.

Konkreter Ausdruck dieser Strategie ist der Aufbau eines hochkarätigen Teams rund um den Sportler. Im Juni wurden dem Familienbetrieb Bello&Bello Ltd zwei neue Direktoren hinzugefügt: der Anwalt Oliver Hunt, der Jude bereits bei Fußballverträgen vertreten hat, sowie Simon Morris, ein Experte im Bereich Asset Management. Zusätzlich wurde Lewis Maddison, ehemaliger Spielerbeauftragter des Englischen Fußballverbands FA, engagiert, um die zahlreichen kommerziellen Möglichkeiten zu koordinieren. "Es ist alles sehr vertraulich gehandhabt worden", sagt ein gut informierter Insider dem Blatt. "Aber Jude kennt seinen Wert. Er ist sehr, sehr vermarktbar, und die Menschen um ihn herum wissen, dass er ein Milliardär werden kann." Derzeit soll sein Erlös aus Werbedeals bei rund 13,5 Millionen Euro im Jahr liegen – Tendenz stark steigend. Zu seinen Partnern zählen Adidas, Louis Vuitton sowie Skims, die Modemarke von Kim Kardashian (45). Dazu kommen Kooperationen mit EA Sports, Lucozade und McDonald's.

Dass Jude das Zeug zum globalen Superstar hat, liegt für viele auch an seiner Persönlichkeit abseits des Platzes. Aufgewachsen in bescheidenen Verhältnissen im westmidländischen Hagley, hat er laut Insidern nie vergessen, wo er herkommt. Sein Vater Mark war ein bekannter Amateurfußballer, seine Mutter Denise arbeitete im Personalwesen. "Jude wird nie vergessen, woher er kommt", sagt ein Insider. "Das ist Teil seines Charmes." Sein ehemaliger Grundschullehrer James Ayres erinnert sich, dass Jude als Kind stets hilfsbereit gegenüber Mitschülern war. Privat ist der Fußballer seit rund zwei Jahren mit der amerikanischen Influencerin Ashlyn Castro zusammen – die beiden sollen sich über die Promi-Dating-App Raya kennengelernt haben.

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Getty Images Jude Bellingham, Fußballstar

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Instagram / davidbeckham David Beckham, Juli 2026

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Richard Pelham/Getty Images, Instagram / ashlyncastro Jude Bellingham und Ashlyn Castro