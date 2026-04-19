Blumenschau: König Charles hebt Gartenzwerge-Verbot auf

Bei der legendären "RHS Chelsea Flower Show" in London kehren die Gartenzwerge zurück: König Charles III. (77) lässt das seit 13 Jahren geltende Verbot kippen und erlaubt die kleinen Figuren erstmals wieder in den Show-Gärten. Die Royal Horticultural Society setzt die Neuerung in diesem Jahr um – und sorgt damit schon vor Messestart für Gesprächsstoff. TV-Gärtner Monty Don sprach in Jo Whileys und Zoe Balls Podcast "Dig It" über die Entscheidung und seine eigene Haltung zu den Zierfiguren. Der "Gardeners' World"-Star betonte, Zwerge seien zwar nicht sein Stil, doch er habe nichts gegen sie. Auch Promis werden eingebunden: Sie gestalten Figuren, die bei der Schau gezeigt und später versteigert werden.

Die Zwerge waren bei der Chelsea seit Langem tabu, weil sie als zu kommerziell galten und nicht zu den strengen Designstandards passten. 2013 wurde das Verbot zum 100. Jubiläum einmalig gelockert. Jetzt macht die RHS einen Kurswechsel – als Teil einer Spendenaktion für die nächste Generation von Gärtnern. Prominente bemalen Gartenzwerge, die 2026 auf der Show präsentiert und anschließend zugunsten der "Campaign for School Gardening" versteigert werden. Monty erklärte im Podcast: "Ich fühle mich sehr tolerant. Ich habe sie nicht in meinem Garten, also kann ich nicht so tun, als seien sie ein großer Teil meines Lebens, aber ich habe nichts gegen sie." RHS-Generaldirektorin Clare Matterson betonte den Bildungsaspekt: "Gärtnern in Schulen stärkt die Widerstandskraft, baut Selbstvertrauen auf, weckt Neugier und eröffnet den Zugang zur Natur – es ist eine wichtige Ressource, auf die jede Schule Zugriff haben sollte", teilte die RHS mit. Die verzierten Figuren sollen zwischen üppigen Blüten stehen, darunter blaue Rittersporne – Blumen, die zu Charles' Favoriten zählen.

Monty kennt den Royal-Gartenkalender gut: Gemeinsam mit Jamie Butterworth gestaltete der Moderator im vergangenen Jahr den BBC-Radio-2-"Dog Garden" in Chelsea, den Charles und Königin Camilla (78) besuchten. Auf Instagram schwärmte Monty danach: "Es war sehr gut, den König und die Königin in Chelsea zu sehen" und nannte sie "wahre Liebhaber und Fürsprecher von Gärten und Gärtnern". Gegenüber Radio Times hob er zudem hervor, dass Charles ein "echtes persönliches Interesse" am Gärtnern habe und ein "leidenschaftlicher und guter Gärtner" sei. Auch Camilla teilt diese Begeisterung und hat den Garten des TV-Gärtners bereits besucht. Privat packt Charles auf seinem schottischen Landsitz Birkhall selbst mit an und schneidet dort Bäume – ein Detail, das Monty nach einem Besuch schilderte.

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Getty Images David Beckham spricht mit König Charles III. beim Besuch der RHS Chelsea Flower Show 2025

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