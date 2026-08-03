Bruce Springsteen teilt bewegendes Krebs-Update seiner Frau

Wunderschöne Neuigkeiten aus dem Hause Springsteen: Bruce Springsteen (76) hat bei einer Spendenaktion in Boston bekannt gegeben, dass seine Frau Patti Scialfa (73) nach über acht Jahren Kampf gegen den Blutkrebs in Remission ist. Der Musiker meldete sich virtuell beim sogenannten Pan-Mass Challenge Fundraiser zu Wort, einer Veranstaltung, die Gelder für das Dana-Farber Cancer Institute sammelt, das sich der Krebsforschung und -behandlung widmet. "Wie ihr wisst, lebt Patti seit über acht Jahren mit ihrem multiplen Myelom. Aber jetzt, Gott sei Dank, befindet sie sich in Remission", verkündete er laut Page Six.

Bruce nutzte seinen Auftritt auch, um dem medizinischen Personal des Dana-Farber Cancer Institute seinen Dank auszusprechen. Er habe die Arbeit der Klinik während der Behandlung seiner Frau hautnah miterleben dürfen. "Pattis Weg hat uns etwas gelehrt. Medizinische Forschung ist keine Idee. Sie ist keine Politik. Sie ist keine Haushaltslinie. Sie ist der Grund, warum Familien Hoffnung finden, wenn Hoffnung am schwersten zu finden scheint", sagte er gegenüber den Anwesenden. Bruce schloss mit den Worten: "Patti und ich sind dankbar für alles, was ihr weiterhin tut."

Patti wurde bereits 2018 mit der Diagnose konfrontiert, hielt ihre Erkrankung jedoch lange Zeit privat. Erst 2024 sprach sie in der Dokumentation "Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band" erstmals öffentlich darüber. Die Gitarristin erklärte darin, dass sie aus gesundheitlichen Gründen kürzergetreten sei: "Das beeinträchtigt mein Immunsystem, also muss ich einfach vorsichtig sein, was ich tue und wohin ich gehe." Patti und Bruce sind seit 1991 verheiratet und haben gemeinsam drei Kinder: Evan, Jessica und Sam.

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Getty Images Bruce Springsteen und Patti Scialfa, Juni 2018

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Getty Images Patti Scialfa und Bruce Springsteen im September 2022

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