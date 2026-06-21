Pax Jolie-Pitt pflegt weiter Kontakt zu Brad Pitts Familie

Während sich mehrere seiner Geschwister zunehmend von Brad Pitt (62) distanzieren, geht Pax Jolie-Pitt (22) einen anderen Weg: Der 22-Jährige hält engen Kontakt zu den Verwandten seines Vaters. Das berichtet Page Six unter Berufung auf eine Insider-Quelle. Pax nahm demnach kürzlich sogar an einem Familienabendessen teil, bei dem die Verlobung seiner Cousine Sydney mit Archimede Jerome gefeiert wurde. Auch Brads Schwester Julie Pitt Neal sowie seine Nichte Reagan Pitt sollen bei dem Treffen dabei gewesen sein.

Trotz dieser engen Bindung an die väterliche Verwandtschaft soll das Verhältnis zwischen Pax und seinem Vater selbst kaum vorhanden sein. "Pax hat keine große Beziehung zu Brad", erklärte eine zweite Quelle. Mit seiner Mutter Angelina Jolie (51) bildet er dagegen ein echtes Dreamteam. Kürzlich zeigten sie sich Seite an Seite bei einem Charity-Event.

Während Pax weiterhin den Kontakt zur Pitt-Familie hält, haben sich seine Geschwister Schritt für Schritt vom Nachnamen ihres Vaters getrennt. Shiloh (20) ließ "Pitt" bereits im Mai 2024 nach ihrer Volljährigkeit gerichtlich aus ihrem Namen streichen. Maddox (24) reichte laut Page Six kürzlich einen entsprechenden Antrag ein und hatte "Jolie" beruflich ohnehin schon verwendet – so auch in den Credits des Films "Couture", an dem er als Regieassistent mitwirkte. Zahara (21) beantragte am 9. Juni, offiziell nur noch Zahara Jolie zu heißen. Und Knox (17) verwendete bei seinem Schulabschluss bereits den Namen Knox Jolie auf seinem Abschlusszeugnis.

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JC Olivera / Getty Images, Christophe Archambault / Afp via Getty Images Brad Pitt und Pax Thien Jolie-Pitt

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Getty Images Angelina Jolie und Pax Thien Jolie-Pitt im September 2024

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Getty Images Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Jolie-Pitt und Maddox Jolie-Pitt, September 2024