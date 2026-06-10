Angelina Jolie und Sohn Pax zeigen echten Teamgeist

Angelina Jolie (51) und ihr Sohn Pax Thien Jolie-Pitt (22) haben sich jetzt in Los Angeles gemeinsam für den guten Zweck gezeigt. Die Schauspielerin trat mit Pax bei der Community-Veranstaltung "Support+Feed" an und bildete mit ihm gemeinsam ein Pickleball-Team. Bei dem Event wurden Spenden für einen Fonds gesammelt, der sich gegen Ernährungsunsicherheit und die Klimakrise einsetzt. Ins Leben gerufen wurde dieser von den Eltern von Billie Eilish (24).

Der Auftritt der beiden fiel vor allem wegen der sportlichen Aktion auf, da Angelina und Pax bei der Game Night aktiv zum Schläger griffen. Pickleball kombiniert Elemente aus Tennis, Badminton und Tischtennis und gehört in den USA seit Längerem zu den angesagten Trendsportarten. Statt klassischem Sportoutfit entschied sich Angelina dabei jedoch für einen eher eleganten Freizeitlook. Sie erschien mit breitkrempigem Hut, Sonnenbrille, schwarzem Tanktop und weiter Hose auf dem Spielfeld, während Pax auf einen lässigen Look mit Pullover, weiter Hose und Sneakers setzte.

Für Pax sind gemeinsame öffentliche Auftritte mit seiner berühmten Mutter eher selten geworden. Der Adoptivsohn von Angelina stammt aus Vietnam und hält sich meist im Hintergrund, während seine Mutter auf roten Teppichen und bei Filmprojekten im Fokus steht. Umso mehr fällt ins Gewicht, wenn Angelina und ihr Sohn Seite an Seite auftreten und sich bei einer Charity-Aktion für Herzensthemen einsetzen, zu denen seit Jahren soziales Engagement und humanitäre Projekte zählen.

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Getty Images Angelina Jolie und ihr Sohn Pax, 2018

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Getty Images Angelina Jolie auf dem roten Teppich beim Rome Film Festival 2025

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IMAGO / Pond5 Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Juni 2006