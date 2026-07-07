Brad Pitt und Ines De Ramon strahlen erstmals bei Instagram

Brad Pitt (62) und Ines (33) De Ramon haben sich jetzt erstmals gemeinsam auf Instagram gezeigt – und das bei einem ganz besonderen Anlass: der glamourösen Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) in New York City. Auf den Fotos, die Hairstylistin Laurie Zanoletti am Montag auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte, posiert das Paar eng umschlungen und aufeinander abgestimmt in komplett schwarzen Outfits, bevor es sich am Freitagabend zum Madison Square Garden aufmachte. Brad, 62, trug einen klassischen Anzug mit Fliege und schwarzer Sonnenbrille, während Ines, 33, in einem körperbetonten Spitzenkleid mit Tropfenohrringen und hochgestecktem Haar glänzte.

Besonders auffällig: Ines teilte die Bilder auch in ihrer eigenen Instagram-Story – bislang hatte sie noch keine Fotos von Brad auf ihrem Profil gepostet. Dazu wählte sie den Song "Lover" von Taylor Swift und fügte ein rotes Herz-Emoji hinzu. Laut einem Insider, der Page Six exklusiv berichtete, ist das Verhältnis zwischen Ines und Brads Familie besonders eng: "Ines steht Brads Familie unglaublich nah. Sie lieben sie alle sehr und haben sie von Anfang an mit offenen Armen empfangen." An Heiratspläne denke Brad jedoch nicht: "Brad hat keine Pläne zu heiraten, egal wie nah Ines allen geworden ist", so die Quelle gegenüber Page Six.

Brad und Ines sind seit 2022 ein Paar und scheinen mehr als glücklich miteinander zu sein. Brad hatte seine lange Scheidungsschlacht von Angelina Jolie (51), mit der er sechs Kinder teilt, erst im Dezember 2024 nach mehr als acht Jahren juristischen Verfahrens abgeschlossen. Ines war zuvor mit dem Schauspieler Paul Wesley (43) aus "Vampire Diaries" verheiratet, von dem sie sich nach mehr als drei Jahren Ehe 2022 trennte.

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Imago Brad Pitt, Filmstar

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Instagram / lauriezanoletti Instagram-Bild von Brad Pitt und Ines de Ramon

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Imago Brad Pitt und Ines de Ramon beim Damentennis-Finale der French Open 2026 in Paris

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