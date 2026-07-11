Brad Pitt küsst Ines leidenschaftlich bei WM-Viertelfinale

Brad Pitt (62) und Ines de Ramon sorgen bei der Fußball-Weltmeisterschaft für einen echten Hingucker: Der Hollywoodstar und die Schmuckdesignerin wurden am Freitag im SoFi Stadium in Los Angeles auf der Tribüne beim leidenschaftlichen Knutschen erwischt. Sie verfolgten das Viertelfinale Spanien gegen Belgien. In ihrer Box umarmten sich die beiden eng, hielten sich im Arm und tauschten innige Küsse aus, wie Fotos zeigen, die dem britischen Portal Daily Mail vorliegen. Ines, deren Eltern aus Madrid stammen, feuerte die spanische Nationalmannschaft im bauchfreien Spanien-Crop-Top an, Brad setzte ein T-Shirt für Team USA in Szene – und zeigte dabei seine trainierten, gebräunten Arme.

Die heißen Stadion-Küsschen kommen nur wenige Tage, nachdem Brad und Ines mit ihrem ersten gemeinsamen Instagram-Auftritt für Gesprächsstoff gesorgt hatten. Hairstylistin Lauren Zanoletti hatte auf ihrem Profil mehrere Fotos der Outfits gepostet, die das Paar zur Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) im Madison Square Garden trug. In einem der Schnappschüsse schlang Brad von hinten die Arme um Ines, während sie sich leicht nach hinten zu wölben schien. User auf X spotteten daraufhin, sie ziehe sich von ihm weg, manche fanden, ihre Körpersprache sehe angespannt aus. Andere verteidigten Ines. "Vielleicht wollte sie nicht, dass ihr Lippenstift überall auf ihren Gesichtern landet, deshalb hat sie sich auf dem zweiten Bild von ihm entfernt." Nun präsentierten sich der Schauspieler und seine Freundin beim WM-Kracher deutlich vertrauter und turtelten offen vor den Augen der anderen Zuschauer.

Seit Ende 2022 werden Brad und Ines als Paar gehandelt, und in der Zwischenzeit hat sich die Designerin eng an sein privates Umfeld angeschlossen. "Ines steht Brads Familie unglaublich nahe. Sie lieben sie über alles, und sie wurde von Anfang an mit offenen Armen empfangen", erklärte ein Insider gegenüber "Page Six". Sie verbringt offenbar viel Zeit mit seinen Angehörigen und soll auch zu seinem Bruder, seiner Schwester und deren Kindern einen eigenen Draht aufgebaut haben. Dennoch winkt die Quelle bei der Frage nach einer möglichen Hochzeit ab. "Brad hat keine Pläne zu heiraten, obwohl Ines mittlerweile mit allen so eng befreundet ist." Er war bereits mit Jennifer Aniston (57) und Angelina Jolie (51) verheiratet. Auch Ines hat das Abenteuer Ehe bereits hinter sich. 2022 ging ihre Ehe mit dem Vampire Diaries-Darsteller Paul Wesley (43) auseinander.

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Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt beim WM-Viertelfinale in Los Angeles

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Imago Brad Pitt und Ines de Ramon beim Damentennis-Finale der French Open 2026 in Paris

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Instagram / lauriezanoletti Instagram-Bild von Brad Pitt und Ines de Ramon