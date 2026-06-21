Sie ist Managerin: So lernte MontanaBlack seine Lea kennen

MontanaBlack (38) hat erstmals öffentlich über seine Freundin Lea und deren Job gesprochen – und dabei auch enthüllt, wie die beiden sich kennengelernt haben. Der Streamer und Unternehmer, der bürgerlich Marcel Eris heißt, plauderte während einer Streaming-Tour durch die Niederlande mit seinen Twitch-Kollegen Zarbex (28) und Max Schradin (48) aus dem Nähkästchen. Dabei kam heraus: Lea arbeitet Vollzeit als Managerin und ist bei einer Agentur angestellt, die zahlreiche Internetstars betreut. Den entscheidenden Hinweis hatte zuvor bereits Max Schradin selbst im Livestream gegeben, als er laut Bild erwähnte: "Lea ist meine Managerin."

Monte, wie MontanaBlack von seinen Fans auch genannt wird, bestätigte die Infos daraufhin gegenüber seinen Zuschauern: "Ihr beschwert euch doch immer und denkt, dass meine Freundin nicht arbeitet. Jetzt habt ihr wenigstens den Beweis, dass sie Vollzeit arbeitet und Managerin für Schradin ist." Außerdem verriet er, wie es zwischen den beiden gefunkt hatte: Lea und er hätten sich zum ersten Mal bei der "Camper-Tour" von Knossi (39) kennengelernt, da sie für das Management des Entertainers und Streamers Jens Knossalla tätig ist. Bei dem mehrtägigen Liveevent im September 2024 waren Monte und Knossi gemeinsam mit einem Wohnmobil durch Italien gereist – und Lea war damals als Teil des Managementteams vor Ort im Einsatz.

MontanaBlack und Lea sollen inzwischen vorhaben, gemeinsam in ein Haus zu ziehen. Während der Streamer seine Freundin anfangs kaum öffentlich zeigte und sie bei seltenen Auftritten meist nur sorgfältig zensiert zu sehen war, geht er mittlerweile deutlich offener mit der Beziehung um. Zuletzt war Lea in einer Werbekampagne für Montes Energy-Drink zu sehen, in der sie eine neue Sorte des Getränks bewarb. Auch während der aktuellen Tour durch die Niederlande war sie immer wieder im Hintergrund der Livestreams zu hören.

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Instagram / montanablack MontanaBlack im Januar 2020

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Instagram / knossi MontanaBlack und Knossi im September 2024

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Instagram / montanablack MontanaBlack und Freundin Lea im Juli 2025