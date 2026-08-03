So könnte MontanaBlack mehrere Millionen im Monat kassieren

MontanaBlack (38) spricht erneut ganz offen über Geld, Streaming und mögliche Millionen-Einnahmen. Auf TikTok macht jetzt ein Clip vom Streamer die Runde, in dem er erklärte, dass er sich auf Twitch trotz seiner enormen Reichweite benachteiligt fühlt. Der Influencer mit mehr als 5,8 Millionen Followern rechnete vor, was bei einem Wechsel zur Plattform Kick für ihn drin wäre. Nach seinen Schilderungen könnte er dort mit drei bis vier Streams pro Woche monatlich 300.000 bis 400.000 Dollar verdienen. Auf Twitch liege er mit demselben Pensum dagegen nur bei etwa 60.000 bis 80.000 Dollar brutto. Damit wäre das Einkommen laut Monte bei der Konkurrenz ungefähr fünfmal so hoch wie auf der Plattform, auf der er groß geworden ist.

Doch das ist nicht alles: Noch deutlich mehr wäre laut seiner eigenen Rechnung drin, wenn er zusätzlich einen Casino-Deal abschließen würde. Als größter Creator im Casino-Streamingbereich könnte er den lukrativsten Deal überhaupt aushandeln, was sein Einkommen auf mehrere Millionen Euro im Monat treiben würde. Insgesamt hält Monte es für realistisch, auf diese Weise bis zu 30 Millionen Euro pro Jahr zu verdienen. Er selbst betonte aber auch die Kehrseite: Er würde damit womöglich seiner Marke schaden, denn mit Casino-Deals sammelt man in der Öffentlichkeit nicht gerade Sympathiepunkte. Einen solchen Schritt sieht er daher eher als Option für jemanden, der nur noch das schnelle Geld wolle und sich anschließend zurückziehen möchte. Für den Notfall hat der Streamer also ein Ass im Ärmel.

Montes Unzufriedenheit mit seiner aktuellen Situation ist kein neues Thema. Erst vor Kurzem sprach er in einem Stream offen darüber, dass er sich in Deutschland eingeschränkt fühle – und zwar wegen der sogenannten Wegzugsteuer. Wer hierzulande Unternehmen gegründet habe und auswandern wolle, werde beim Weggang mit einer hohen Steuerrechnung konfrontiert. Obwohl er schon länger davon träumt, Deutschland zu verlassen, ist er deshalb bislang noch nicht gegangen.

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Imago MontanaBlack bei der Baller League, 2024

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Instagram / montanablack MontanaBlack mit seiner Freundin Lea in Las Vegas

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Instagram / saschahellinger UnsympathischTV und MontanaBlack im Februar 2024

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Casino-Deals: kluger Business-Move oder Image-Falle für Monte? Image-Falle – das macht ihn auf Dauer unsympathisch. Kann funktionieren, wenn er klar Grenzen setzt und verantwortungsvoll bleibt. Ergebnis anzeigen