Versehentlich? MontanaBlack zeigt Gesicht seiner Freundin

MontanaBlack (37) genießt derzeit sonnige Tage in Südkalifornien, wo er gemeinsam mit seiner Freundin Lea unterwegs ist. Der Twitch-Star hält seine Beziehung bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und zeigte seine Partnerin nur selten. Doch nun sorgte ein Schnappschuss auf Snapchat für Wirbel: Auf einem Bild zeigt Lea zwar der Kamera einen Mittelfinger und verdeckt ihr Gesicht, es bleibt jedoch nicht vollständig verborgen. In der Spiegelung der Autoscheibe ist ihr Lächeln klar zu erkennen – etwa ein unbeabsichtigter Einblick in das bisher gut gehütete Privatleben des Paares?

Dass MontanaBlack überglücklich mit Lea ist, hat sich jedoch schon vorher gezeigt. Vor einigen Monaten teilte der Social-Media-Star ein inniges Foto aus ihrem gemeinsamen Urlaub auf Mallorca, auf dem beide sich küssten. Auch wenn solche Einblicke eher selten vorkommen, zeigt sich Monte bis über beide Ohren verliebt. Die Beziehung ist ein neuer Meilenstein für den 37-Jährigen, der in der Vergangenheit oft Schlagzeilen mit seiner Karriere, aber selten mit seinem Privatleben machte. Mit Lea scheint er eine Partnerin gefunden zu haben, mit der er auch abseits der Öffentlichkeit schöne Momente teilt.

Dass MontanaBlack wieder in festen Händen ist, plauderte er erstmals im April 2025 aus. Auf Twitch bestätigte er ganz nebenbei: "Wir können ja Butter bei die Fische reden, wenn wir hier eine ehrliche Runde sind. Onkel Monte ist wieder vergeben, ja, das hat der ein oder andere von euch vielleicht schon mitbekommen." Wenige Monate später, im Juli, zeigte er Lea dann erstmals – zwar nur als Reflexion in seiner Autotür und von hinten.

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juni 2025

Snapchat / GetOnMyLvL MontanaBlacks Freundin Lea, September 2025

Instagram / montanablack MontanaBlack und Freundin Lea im Juli 2025