Kurz vor Fame Fighting: MckyTV wütet gegen Streaming-Szene

Kurz vor seinem Boxkampf bei Fame Fighting International macht MckyTV nicht nur im Ring von sich reden. Der 33-jährige Streamer hat auf der Plattform X eine heftige Generalabrechnung mit der deutschen Streaming-Szene gestartet und wirft ihr vor, von geheimen Absprachen und gegenseitiger Rückendeckung geprägt zu sein. Anlass war die Bewerbung eines seiner Twitch-Streams, in dem er dann jedoch deutlich weiter ausholte und die gesamte Community ins Visier nahm. Sein Auftritt beim Promibox-Event steht kurz bevor: Am kommenden Mittwoch findet zunächst eine große Pressekonferenz statt, bevor MckyTV dann im Ring gegen den Influencer FaZe Temperrr antritt.

In seinem X-Post schreibt er: "WhatsApp-Gruppen mit all euren Lieblingsinfluencern und Managements existieren. Wer in welchem Video sein darf, wen man auf Instagram reposten darf, gegen wen eine Hetzjagd gestartet wird und noch vieles mehr, aber lasst mich mal kochen, dieses Spiel hat gerade erst begonnen und meine Liste ist schon lange fertig, als wäre ich Arya Stark." Außerdem stellt er klar: "Ich scheiße auf eure Meinung seit Tag eins. Ich lasse mir den Mund nicht verbieten." Die Reaktionen unter dem Post fallen größtenteils negativ aus. So fragt etwa ein User: "Gegen wen ist das jetzt eigentlich eine Ansage? Du hängst doch selbst mit diesen Leuten in deinen Livestreams ab, die lieber wegschauen." Ein anderer kommentiert: "Ich vermisse ein wenig den alten Mcky..."

Hintergrund der Attacke ist ein seit Monaten andauernder Konflikt zwischen MckyTV und dem bekannten Streamer MontanaBlack (38). Eskaliert war der Streit Anfang des Jahres, nachdem MontanaBlack in einem Stream einen Witz über MckyTVs Sorgerechts-Thematik gemacht hatte – der Streamer ist Vater von zwei Kindern. MckyTV reagierte mit harten Beleidigungen und greift ihn seitdem regelmäßig öffentlich an. Inzwischen richtet sich seine Kritik aber nicht mehr nur gegen MontanaBlack, sondern gegen die Szene als Ganzes, weshalb er sich aktuell mit mehreren bekannten Streamern gleichzeitig im Clinch befindet. Bei Fame Fighting International trifft er im Ring dann auf FaZe Temperrr – ein Kampf, den er im vergangenen Jahr wegen eines gebrochenen Jochbeins, das er sich beim Training zugezogen hatte, noch absagen musste.

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Instagram / mckytv MckyTV, Twitch-Star

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Instagram / mckytv MckyTV, Streamer

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Imago Monte auf der BILD-Stage beim OMR26 Festival in Hamburg

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