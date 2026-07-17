MontanaBlack blockt Kinderwunsch seiner Freundin Lea ab

MontanaBlack (38) und seine Freundin Lea (27) sind offenbar nicht einer Meinung, was den Nachwuchs angeht. In einem aktuellen Twitch-Stream hat der Netz-Star jetzt offen darüber gesprochen, dass Lea sich schon bald gemeinsame Kinder wünscht und nicht mehr allzu lange warten möchte. Der 38-Jährige selbst sieht das jedoch anders: Er fühlt sich beim Thema Familienplanung nicht unter Zeitdruck und hat den Kinderwunsch seiner Freundin vorerst abgelehnt. Kennengelernt haben sich die beiden über den Streamer Knossi (40), in dessen Management die 27-Jährige tätig war – seit Sommer 2025 ist ihre Beziehung öffentlich bekannt.

Im Stream machte MontanaBlack deutlich, dass er Kinder grundsätzlich für "das Schönste" hält, was das Leben zu bieten hat. Trotzdem sei er noch nicht bereit, seine Freizeit und die Freiheiten des kinderlosen Lebens aufzugeben. Statt einem klaren Nein gibt er Lea aber zumindest eine Perspektive: In zwei bis drei Jahren wolle er das Thema erneut und dann konkreter angehen. Die Beziehung der beiden entwickelte sich zuletzt ohnehin rasant – kurz nachdem Monte sie öffentlich gemacht hatte, zeigte er sie auch schon im Netz, was er in früheren Beziehungen bewusst vermieden hatte. Bei einer gemeinsamen Reise nach Las Vegas heiratete das Paar sogar symbolisch.

Abseits seiner Beziehung beschäftigt MontanaBlack derzeit noch ein ganz anderes Thema. Der gebürtige Buxtehuder, der mit bürgerlichem Namen Marcel Eris heißt, hadert seit Jahren mit Deutschland und träumt davon, das Land zu verlassen. Zuletzt erklärte er auf Twitch, dass ihm die sogenannte Wegzugsbesteuerung dabei im Weg stehe – wer als Unternehmer auswandern wolle, werde beim Weggang mit einer hohen Steuerrechnung konfrontiert. Bisher ist er deshalb geblieben.

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Imago MontanaBlack auf der BILD-Stage beim OMR26 Festival in Hamburg, Mai 2026

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Instagram / montanablack MontanaBlack mit seiner Freundin Lea in Las Vegas

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Instagram / montanablack MontanaBlack auf Mallorca, Juli 2025