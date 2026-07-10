Enttäuschung bei beiden: Darum fehlte Monte bei Knossis JGA

Jens Knossalla, besser bekannt als Knossi (40), hat seinen Junggesellenabschied in Las Vegas gefeiert – mit einigen seiner engsten Freunde. Doch eine Person fehlte, die viele an seiner Seite erwartet hätten: sein Twitch-Kollege Marcel Eris, auch bekannt als MontanaBlack (38). Noch während der Party ließ Knossi in einem Video seiner Enttäuschung freien Lauf und stichelte sichtlich angefressen: "Wo ist MontanaBlack bei meinem Junggesellenabschied? Wo ist Marcel? Ich guck mich um, wo ist er? Ach ja, er muss auf Kylo aufpassen. Hab ich ganz vergessen." Die Aufnahmen sorgten bei den Fans für Verwunderung – schließlich gelten die beiden als gute Freunde.

Jetzt meldet sich MontanaBlack selbst zu Wort und klärt seine Community darüber auf, warum er in Las Vegas nicht neben Knossi am Pokertisch saß. In einem Stream erklärte der Influencer, dass nicht der Bräutigam, sondern traditionell der Trauzeuge den Junggesellenabschied plant – und genau dort habe es offenbar ein Missverständnis gegeben. "Also, der Junggeselle entscheidet ja nicht, wer auf dem Junggesellenabschied ist", stellte Monte klar. "Die Realität ist: Ich wurde nicht eingeladen. Und sich selber einladen, tut man nicht. Hätte Jens mich gefragt, hätte ich alles getan, vorbeizukommen." Gleichzeitig betonte er, dass es deswegen keinen Streit zwischen den beiden gebe. Ganz im Gegenteil: Er sei sogar gerührt von Knossis Reaktion – "mir hat das wirklich geschmeichelt, dass Jens zu mir gesagt hat, er vermisst mich."

Knossis Hochzeit mit seiner Freundin Lia Mitrou soll noch im Juli 2026 im kleinen Rahmen stattfinden. Bis dahin hat der Moderator jedoch noch mit ein paar Problemen zu kämpfen: Zuletzt gestand er seinen Fans, dass sein Hochzeitsanzug nicht mehr richtig passe. Kurzerhand legte er eine Diät ein, um rechtzeitig vor der Trauung wieder in Form zu kommen.

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Instagram / knossi MontanaBlack und Knossi im September 2024

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Instagram / montanablack MontanaBlack mit seiner Freundin Lea in Las Vegas

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Imago Jens Knossalla aka Knossi mit seiner Verlobten Lia Mitrou im Juni 2025 in Berlin

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