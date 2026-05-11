Kiwi und "ZDF-Fernsehgarten" feiern 40-jähriges Jubiläum

Der ZDF-Fernsehgarten feiert großes Jubiläum: Vor 40 Jahren, am 29. Juni 1986, flimmerte die Sendung erstmals über die deutschen Bildschirme. Mehr als die Hälfte davon hat Andrea Kiewel (60) als Moderatorin das Gesicht der Show geprägt – am 4. Juni 2000 gab sie ihr Debüt auf dem Mainzer Lerchenberg. Anlässlich der Auftaktfolge der neuen Saison, die ab dem 10. Mai 2026 wieder jeden Sonntag um 12 Uhr im ZDF zu sehen ist, sprach die 60-Jährige nun mit Bunte.de über das besondere Jubiläum und verriet dabei, welche Gefühle es in ihr auslöst. "Es ist alles zugleich: Jubel, große Freude und eine riesige Portion Stolz", erklärte Andrea. "Wir sind natürlich vor allem den Zuschauern sehr, sehr dankbar, denen, die uns nun schon seit 40 Sommern live am Bildschirm verfolgen."

Doch das runde Jubiläum hat für die Moderatorin, die von Fans liebevoll Kiwi genannt wird, auch eine melancholische Seite. "Ein bisschen Wehmut ist in meinem Herzen: Zu schade, dass die wunderbare Ilona Christen nicht erleben kann, welch blühender 'Schlosspark' aus ihrem frechen Gärtchen von 1986 geworden ist", so Andrea gegenüber Bunte.de. Ilona Christen, die die Sendung in ihren Anfangsjahren moderiert hatte, starb im Jahr 2009. Als unvergesslichen Moment aus ihrer eigenen langen Zeit beim "Fernsehgarten" nannte Andrea den wöchentlichen Willkommensapplaus des Publikums: "Da muss ich mir wirklich die Fingernägel in die Handfläche pressen, um nicht vor Rührung und Glück zu weinen." Auch ein Interview mit Astronaut Alexander Gerst (50), das sie führte, als er sich im Weltall befand, habe sie bis heute nicht losgelassen.

An ein baldiges Ende ihrer "Fernsehgarten"-Karriere denkt Andrea dabei nicht. Über ihre mittlerweile 26-jährige Zusammenarbeit mit dem ZDF sagte sie: "So lange halten nicht viele Ehen, und ich wünsche mir, dass die andere Seite dieser Partnerschaft mich genauso liebt wie ich sie." Die Moderatorin, die früher als Leistungsschwimmerin aktiv war und nach eigenen Angaben noch heute täglich im Meer badet, zieht insgesamt eine glückliche Bilanz ihrer Zeit bei der Sendung: "So wie vor 26 Jahren sind diese Sommersonntage im 'Fernsehgarten' meine größte und schönste Lebensüberraschung."

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IMAGO / STAR-MEDIA Andrea Kiewel, Moderatorin

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Michael Schultes / ActionPress Ilona Christen beim "ZDF-Fernsehgarten"

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IMAGO / STAR-MEDIA Andrea Kiewel, Moderatorin