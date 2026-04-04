Keke Palmer besorgt: Fremder machte ihr echten Heiratsantrag

Keke Palmer (32) hat einen schockierenden Moment erlebt, als ein fremder Mann ihr während eines Panels beim SXSW Festival in Austin einen Heiratsantrag machte. Bei der Veranstaltung "Baby, This Is Keke Palmer Live" am 13. März kniete sich der Unbekannte plötzlich am Bühnenrand nieder und hielt der 32-Jährigen eine Ringbox entgegen. Wie die Schauspielerin jetzt im Podcast "Decisions, Decisions" verriet, habe sie sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmte. "Da wusste ich, dass etwas nicht in Ordnung war, weil der Ring schön war", erklärte sie. "Er sah teuer aus. Sehr teuer. Da wusste ich, dass etwas im Gange war."

Besonders beunruhigend sei für Keke der ernste Blick des Mannes gewesen. "Ich konnte in seinen Augen sehen, dass wir in seinen Gedanken eine Romanze hatten. Wir hatten ein ganzes Leben lang in den Augen dieses Mannes", berichtete sie. Der Mann habe offenbar wirklich geglaubt, dass es Zeit für einen Antrag sei, obwohl sie sich nicht kannten. Als sie ihm sagte, dass sie ihn nicht heiraten könne, habe er sich zu anderen Menschen umgedreht und gesagt: "Sie will ja sagen. Helft ihr, ja zu sagen." Nach dem Vorfall wurde der Mann vom Festival eskortiert und später wegen Hausfriedensbruchs verhaftet, nachdem er sich geweigert hatte, das Gelände zu verlassen.

Keke, die Mama des zweijährigen Sohnes Leodis ist, nutzte den Vorfall, um über die Grenzen zwischen Prominenten und der Öffentlichkeit zu sprechen. "Ich hoffe, dass wir alle anfangen können, diese Gespräche darüber zu führen, was es bedeutet, ein Entertainer zu sein, was es bedeutet, eine Berühmtheit zu sein, was es bedeutet, Einfluss und Sichtbarkeit zu haben", sagte sie im Podcast. Obwohl sie verstehe, dass sie eine Person des öffentlichen Lebens sei, müssten die Menschen begreifen, dass sie "nur ein Mensch" sei. Rückblickend habe sie sich nach der Situation traurig gefühlt, weil ihr klar wurde, in welch schlechtem Zustand sich der Mann befinden müsse.

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Getty Images Keke Palmer, Schauspielerin

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Getty Images Keke Palmer bei den Screen Actors Guild Awards 2025

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Instagram / keke Keke Palmer und ihr Sohn Leodis