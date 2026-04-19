Keke Palmer verrät: So verrückt schmückt Mama ihr Haus

Wer Keke Palmers (32) Zuhause betritt, könnte denken, die Schauspielerin sei ein riesiger Fan von sich selbst – denn überall an den Wänden hängen Solo-Fotos von ihr. Doch die 32-Jährige stellt gegenüber dem Magazin People klar: Dahinter steckt nicht sie, sondern ihre Mutter Sharon Palmer. "Es hängen so viele Bilder von mir solo in meinem Haus", lacht Keke. "Und die Leute werden denken, ich sei es, aber es ist meine Mom." Sharon, 75, schleicht sich immer wieder ins Haus ihrer Tochter und hängt Fotos auf, die ihr besonders gut gefallen – darunter offenbar auch ganz gewöhnliche iPhone-Schnappschüsse und Selfies.

Keke beschreibt das als "die verrückteste Sache in meinem Haus". Doch obwohl sie die Bilder ohne Weiteres abhängen könnte, lässt sie alles so hängen, wie ihre Mutter es eingerichtet hat: "Meine Mom will es, also bekommt sie es." Weiter berichtet Keke: "Meine Mutter sagt dann: 'Du bist schön, du musst dich daran erinnern.' Das ist wirklich das 'extra'ste in meinem Haus." Gleichzeitig betont die Schauspielerin, dass sie in einem anderen Bereich ihres Alltags deutlich weniger auf Extras setzt: bei Reinigungsmitteln. In diesem Zusammenhang ist sie eine Kooperation mit der Marke Seventh Generation eingegangen und wirbt für deren Kampagne gegen unnötige Zusatzstoffe in Haushaltsprodukten. "Ihre Produkte sind darauf ausgerichtet, nicht extra zu sein – also keine Farbstoffe, keine Duftstoffe und solche Sachen, die man nicht in der Spülmaschine haben will", erklärt sie.

Seit der Geburt ihres Sohnes Leodis im Februar 2023 achtet Keke nach eigenen Angaben viel stärker darauf, womit sie und ihr Kind in Berührung kommen. "Wenn man zum ersten Mal Mama wird, schaut man sich alles an, vom Waschen bis zum Spülen, was man sich und dem Baby zumutet", sagt sie. Der heute dreijährige Leo hilft seiner Mutter inzwischen sogar beim Aufräumen und Kochen – und Keke schwärmt davon, wie sehr ihr Sohn sie verändert: "Er bringt mir bei, wie ich entspannen und leben soll. Wenn man sein Kind sieht, ist es wirklich ein Spiegel für das eigene Leben."

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Getty Images Keke Palmer im Februar 2025

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Instagram / keke Keke Palmer und ihr Söhnchen Leo im Oktober 2024

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Getty Images Keke Palmer bei der Vanity-Fair-Oscar-Party, 2025