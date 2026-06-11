Für Keke Palmer bedeutet Liebe jetzt einfach "Spaß zu haben"

Keke Palmer (32) hat sich beim "Tribeca Festival" in New York City offen über ihre aktuelle Haltung zur Liebe geäußert. Am 8. Juni sprach die 32-jährige Schauspielerin People zufolge im Rahmen eines Storyteller-Events des "Tribeca Film Festivals" mit Whoopi Goldberg (70) über das Thema Romantik – und zwar erstmals so ausführlich seit ihrer Trennung von Darius Jackson, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat. "Ich bin offener für die Liebe, als ich es vorher war", sagte Keke gegenüber Whoopi. Besonders nach der Geburt ihres Sohnes habe sie sich erst einmal zurückgezogen: "Ich wusste nicht mal mehr, was es heißt, berührt zu werden. Man will einfach nicht mal angeschaut werden."

Heute sieht die Schauspielerin die Liebe ganz anders: Für sie geht es vor allem darum, Spaß zu haben und Dinge so zu erleben, wie sie sind – ohne Druck. "Ich bin begeistert davon, nicht mehr so fixiert auf ein bestimmtes Ergebnis zu sein", erklärte sie beim Festival. Romantische Liebe mache für sie heute nur noch etwa 20 Prozent ihres "Liebes-Kuchens" aus, während ihr Sohn Leo mit rund 60 Prozent den weitaus größten Teil einnehme. "Es bedeutet nicht, dass ich nicht 100 Prozent gebe, wenn ich mich entscheide, jemanden zu lieben – aber ich lasse das nicht mehr mein Leben definieren", so Keke weiter.

Von Darius Jackson, einem ehemaligen College-Footballspieler, trennte sich Keke nach einer turbulenten Zeit: 2023 stellte sie einen Antrag auf einen Schutzbefehl wegen häuslicher Gewalt gegen ihn, er wiederum stellte ebenfalls einen Antrag gegen sie. 2024 einigten sich beide schließlich auf ein gemeinsames Sorgerecht für Leo. Seitdem war Keke in keiner öffentlichen Beziehung. Für Gesprächsstoff sorgte zuletzt ihre vertraute Freundschaft mit Sean Evans, dem Moderator der Interviewshow "Hot Ones" – die beiden sind seit Jahren eng befreundet und teilen eine offensichtliche Chemie, über die sie zuletzt gemeinsam in Kekes Podcast "Baby, This Is Keke Palmer" sprachen. Beruflich kann sich die Schauspielerin ebenfalls über volle Auftragsbücher freuen: Demnächst ist sie in der Fortsetzung von "Spaceballs" zu sehen, an der auch Josh Gad (45) und Mel Brooks beteiligt sind.

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Getty Images Keke Palmer bei den Screen Actors Guild Awards 2025

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Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson mit ihrem Baby Leodis im April 2023

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Getty Images Sean Evans beim YouTube FYC Event im Pacific Design Center in West Hollywood