Keke Palmer und LaKeith Stanfield verteilen Gratis-Benzin

Keke Palmer (32) und LaKeith Stanfield (34) haben am Dienstag für eine besondere Aktion an einer Shell-Tankstelle in Los Angeles gesorgt. Die beiden Schauspieler verschenkten dort kostenloses Benzin an Autofahrer – und das mitten in einer Zeit, in der die Spritpreise in der Stadt astronomisch hoch sind. Wer zuerst kam, mahlte zuerst: Die ersten 70 Fahrzeuge wurden kostenlos betankt, nachdem die beiden Stars die Aktion zuvor über ihre sozialen Medien angekündigt hatten. "Meine Reaktion auf diese Benzinpreise", schrieb Keke zu einem Instagram-Reel, in dem sie Fans an der Zapfsäule bedient. In Los Angeles liegt der durchschnittliche Literpreis derzeit bei umgerechnet rund fünf Euro pro Gallone – deutlich über dem US-amerikanischen Landesdurchschnitt von etwa drei Euro.

Die Stimmung an der Tankstelle war größtenteils ausgelassen: Eine glückliche Person durfte für rund 85 Euro umsonst volltanken, während Keke sich mit Fans und Babys für Fotos an den Zapfsäulen aufstellte. LaKeith nutzte die Gelegenheit, um auf die wirtschaftliche Lage vieler Menschen aufmerksam zu machen, und sprach über den Zusammenhalt in der Gemeinschaft während schwieriger Zeiten. Allerdings verlief die Aktion nicht ganz ohne Zwischenfall: Ein Fahrer, der zu spät erschienen war und leer ausging, rief verärgert die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten konnten die Situation jedoch schnell und ohne größere Probleme beruhigen.

Die Gratis-Benzin-Aktion ist Teil der Promotour für den gemeinsamen Film "I Love Boosters", der am 22. Mai in die US-Kinos kommt. In der Komödie, die von Boots Riley inszeniert wurde, spielt Keke, deren Karriere als Kinderstar begann, eine aufstrebende Modedesignerin aus Oakland, die sich mit einer stylischen Gang zusammentut, um einen außergewöhnlichen Coup zu landen. Für LaKeith und Boots Riley ist es nicht die erste Zusammenarbeit: Bereits 2018 standen die beiden gemeinsam hinter dem Sozialsatire-Film "Sorry to Bother You", der im darauffolgenden Jahr den Independent Spirit Award als bester Erstlingsfilm gewann.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Keke Palmer und LaKeith Stanfield

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Getty Images Schauspielerin Keke Palmer bei den The Fashion Trust U.S. Awards 2025

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Imago LaKeith Stanfield bei der Weltpremiere von "Roofman" beim TIFF 2025 in Toronto