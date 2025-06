So entstand der Name von Sängerin Keke Palmers Sohn Leodis

Keke Palmer (31) hat in einem Podcast enthüllt, wie ihr Sohn Leodis zu seinem außergewöhnlichen Namen kam. Die Schauspielerin verriet, dass der Name von ihrem Ex-Partner Darius Jackson inspiriert wurde, der den Wunsch hatte, beide ihrer Namen in der Kreation des Namens zu vereinen. Im "House Guest"-Podcast erzählte Keke: "Darius hat den Namen gemacht. Er wollte unsere beiden Namen, was so verrückt ist." Die Schauspielerin stimmte der Idee allerdings begeistert zu, und so entstand der Name Leodis.

Weiter sprach Keke Palmer auch offen über die damalige Situation und erklärte, warum sie all das mitgemacht habe: "Ich war schwanger, alles war möglich." Den Namen ihres Sohnes Leodis beschrieb sie als einzigartig, niedlich und zugleich traditionsreich. "Es klang wie ein alter Name", so Keke Palmer weiter. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Leodis Andrellton Jackson – als würde er mit Martin Luther King Jr. marschieren. Er wird auf irgendeiner Kampagne sein!"

Keke, die durch ihre schauspielerischen und musikalischen Talente bekannt ist, hat in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in ihr privates Leben gewährt. Nach der Geburt ihres Sohnes feiert sie ihr Mutter-Dasein und scheint großen Spaß daran zu haben, Erinnerungen und besondere Momente aus dieser neuen Lebensphase zu teilen. Trotz der Trennung von Darius betont sie auch immer wieder, wie wichtig ihr die gemeinsame Elternschaft ist. Die Namensfindung von Leodis zeigt, wie sich beide bemüht haben, etwas Persönliches und Einzigartiges für ihren Sohn zu schaffen. Das ist ihnen auf jeden Fall gelungen.

Getty Images Schauspielerin Keke Palmer bei den The Fashion Trust U.S. Awards 2025

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson mit ihrem Baby Leodis im April 2023

Getty Images Keke Palmer und Darius Jackson