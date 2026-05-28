Keke Palmer packt aus: Diese Kleider klaut sie vom Set

Keke Palmer (32) spielt in ihrem neuen Film "I Love Boosters" eine Ladendiebin – und wie sich jetzt herausstellt, hat sie für diese Rolle gar nicht so weit greifen müssen. Im exklusiven Gespräch mit dem Magazin People gab die Schauspielerin nämlich zu, selbst am Set gern etwas mitgehen zu lassen. Konkret handelt es sich dabei um sogenannte "Warmers", also die Wärmekleidung, die Schauspieler auf dem Set tragen, bevor sie in ihre eigentlichen Kostüme schlüpfen. "Ich nehme ständig die Warmers mit. Sorry, Leute", gestand Keke lachend. Ihr Co-Star Taylour Paige (35) erklärte dazu, dass es beim Dreh in Oakland und Atlanta schlicht kalt gewesen sei – und Keke zählte bereitwillig auf, was sie sich im Laufe der Zeit eingesteckt hat: "Die Hoodies, die Uggs, die Jogginghosen. Manchmal gehe ich sogar mit ihnen nach Hause." Zum Abschluss fügte sie hinzu: "Ich habe die Wahrheit gesagt. Und ich stehe dazu."

Nicht nur Keke bekannte sich zur kleinen Set-Kleptomanie: Naomi Ackie (33) verriet im selben Interview, dass sie eines der kleinen Gummi-Einhörner mitgenommen hat, die Regisseur Boots Riley offenbar auf dem Set verteilt hatte. "Ich habe eins geklaut", sagte sie lachend – um im nächsten Moment zu zweifeln, ob die Spielzeuge überhaupt wirklich da waren. Paige beruhigte sie: "Ich will nicht, dass du dich manipuliert fühlst. Die waren wahrscheinlich da." Das Trio beschrieb Rileys Set als "verspielt", aber auch als Ort für, wie Keke es nannte, "tiefe Gespräche". Taylour ergänzte: "Wir haben wahnsinnig viel gelacht. So viel, dass ich mich ein paar Mal in die Hose gemacht habe, weil ich schwanger war und so gelacht habe."

In "I Love Boosters" spielt Keke die Figur Corvette, eine aufstrebende Designerin, die sich durchs Leben stiehlt und gestohlene Designerklamotten weiterverkauft. An ihrer Seite stehen Naomi als Sade und Taylour als Mariah. Der Film, für den Boots Riley auch das Drehbuch schrieb, ist eine Comedy-Satire, die das sogenannte "Boosting" – also das Klauen und Weiterverkaufen von Designermode – als eine Art gesellschaftlichen Dienst am Nächsten darstellt. Neben dem Haupttrio sind auch LaKeith Stanfield (34), Demi Moore (63) und Don Cheadle (61) Teil des Casts. "I Love Boosters" ist seit dem 22. Mai in den Kinos zu sehen.

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Getty Images Schauspielerin Keke Palmer bei den The Fashion Trust U.S. Awards 2025

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Getty Images Taylour Paige, Schauspielerin

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Getty Images Keke Palmer bei der Vanity-Fair-Oscar-Party, 2025