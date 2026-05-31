Keke Palmer plaudert mit "Hot Ones"-Sean über Liebesgerüchte

Keke Palmer (32) und Sean Evans, Moderator von "Hot Ones", sorgen mit ihrem lockeren Zusammenspiel seit Jahren für virale Momente im Netz. Jetzt haben die beiden die Gerüchteküche erneut zum Brodeln gebracht: In der jüngsten Folge von Kekes Podcast "Baby, This is Keke Palmer" war Sean zu Gast, und gemeinsam sprachen sie offen über ihre knisternde Chemie und ihre mittlerweile fast zehnjährige Freundschaft. In einem Promo-Video zur Folge schauten die beiden sogar gemeinsam ihren viralen Kuss nochmal an – und grinsten dabei von einem Ohr zum anderen.

Alles begann 2017, als Keke zum ersten Mal bei "Hot Ones" zu Gast war und gemeinsam mit Sean die berühmten scharfen Chicken Wings kostete. Im Podcast erinnerte sich die Schauspielerin: "Das war eines der ersten Male, bei denen ich mich in einem Meme gesehen habe." Sean wiederum schwärmte in höchsten Tönen von ihr: "Du bist offensichtlich sehr charismatisch, du bist klug, du bist schön." Als Keke 2025 erneut in der Sendung auftrat, brachte sie die schwärmerischen Worte von Sean – er hatte sie bereits 2023 in einem Interview als seinen Gäste-Schwarm bezeichnet – zur Sprache und fragte, ob sie "kurz schnäbeln können, um zu sehen, ob da ein Funke ist." Sean zögerte keine Sekunde: "Sobald ich das Angebot und die Bedingungen gehört habe, habe ich sofort unterschrieben", scherzte er im Podcast.

Keke Palmer wurde 1993 in Illinois geboren und startete ihre Karriere bereits als Kind. Die Entertainerin ist nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Sängerin und Produzentin aktiv. Sean Evans wiederum ist seit 2012 das Gesicht von "Hot Ones" – einem Format, bei dem Gäste bei immer schärfer werdenden Chicken Wings interviewt werden. Neben den Liebesgerüchten planen die beiden offenbar auch beruflich zusammenzuarbeiten: In Kekes Podcast träumten sie gemeinsam von einer eigenen Morningshow in New York. "Ich liebe es, wie wir Amerika aufwecken", sagte Keke. "Da ist etwas Gutes."

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Keke Palmer bei den The Fashion Trust U.S. Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean Evans bei der "Hot Ones" Live-10th-Anniversary-Fanexperience im Avalon Hollywood, Los Angeles, 25. September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Keke Palmer im Februar 2025

Anzeige