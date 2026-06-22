Nach Totgeburt: Kelsey Parkers Zuhause wurde zum "Tatort"

Kelsey Parker (36) hat bei einem emotionalen TV-Auftritt von den traumatischen Ereignissen rund um die Totgeburt ihres Sohnes Phoenix berichtet. Die Influencerin und Schauspielerin schilderte in der britischen Sendung "This Morning", wie ihr Zuhause von der Polizei unmittelbar nach der Entbindung als "Tatort" bezeichnet wurde. "Ich mache das gerade durch und denke: 'Was glauben die, was ich getan habe?'", offenbarte sie ihre damaligen Gedanken. Phoenix kam vor rund einem Jahr bei einer geplanten Hausgeburt in der 39. Schwangerschaftswoche tot zur Welt. Da es die Hebamme nicht rechtzeitig zur Hausgeburt schaffte, rief die Familie den Notdienst, der wiederum die Polizei hinzuzog, da keine medizinische Fachkraft vor Ort war, um die Todesursache zu bestätigen. "Von da an war es einfach furchtbar, wirklich, wirklich furchtbar, wie ich behandelt wurde", berichtete Kelsey und erklärte, sie wolle nun öffentlich über ihre Erfahrungen sprechen, um anderen betroffenen Eltern zu helfen.

Kelsey berichtete im Interview, dass sie die Beamten damals bat, nicht von einem Tatort zu sprechen, da ihre Kinder vor Ort waren. "Ich habe gesagt: 'Können wir bitte darauf achten, welche Sprache in diesem Haus benutzt wird, weil die Kinder alles hören können, was hier vor sich geht?'", schilderte sie die Situation weiter. Die Metropolitan Police äußerte sich in der Sendung ebenfalls zu dem Fall und räumte ein: "Wir erkennen an, dass es unangemessen war, die Adresse als Tatort zu bezeichnen, und dass der Familie gegenüber mehr Sensibilität hätte gezeigt werden müssen." Auch das Verhalten des Rettungsdienstes kritisierte Kelsey im Interview. "Die Sanitäter kamen und nahmen mir Phoenix weg, sodass ich Phoenix nur neun Minuten lang halten durfte", sagte sie sichtlich bewegt. Sie erklärte, dass sie sich später noch einmal mit dem Rettungsdienst in Verbindung setzte, um die Behandlung zu besprechen – und eine unfassbare Erklärung für die Vorgehensweise der Sanitäter erhielt. "Als ich mich mit dem Rettungsdienst traf, sagten sie, es tue ihnen leid, aber ihre Sanitäter hatten noch nie ein totes Baby gesehen. Das hat mich auch gebrochen", legte sie ihre damaligen Emotionen offen.

Kelsey ist Mutter von zwei weiteren Kindern – Aurelia und Bodhi –, die aus ihrer Beziehung mit dem verstorbenen Sänger Tom Parker (†33) stammen. Tom starb im März 2022 im Alter von 33 Jahren an einem Hirntumor. Trotz allem, was sie in den vergangenen Jahren durchgemacht hat, zeigt sich Kelsey kämpferisch: "Ich habe keine andere Wahl, als stark zu sein… Vielleicht werden mir diese Dinge geschickt, damit ich anderen Menschen helfen kann. Ich bin widerstandsfähig, ich bin stark und ich bin wirklich positiv", sagte sie in der Sendung. Inzwischen erwartet sie gemeinsam mit ihrem Partner Will ein sogenanntes Regenbogenbaby – ein Begriff für ein Kind, das nach einem Verlust durch Fehlgeburt, Totgeburt oder Kindstod auf die Welt kommt. Die freudige Neuigkeit hatte Kelsey zuletzt auf Social Media mit einem Ultraschallbild verkündet und dabei auch an Tom und Phoenix gedacht: "Irgendwie fühlt es sich an, als hätten Tom und Phoenix uns ein weiteres kleines Geschenk vom Himmel geschickt – unser kleines Regenbogenbaby."

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Getty Images Kelsey Parker, Schauspielerin

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Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Influencerin

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