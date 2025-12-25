Kelsey Parker ehrt ihren totgeborenen Sohn an Weihnachten

Kelsey Parker (35) hat an Heiligabend eine rührende Geste mit der Welt geteilt: Die Schauspielerin und Influencerin zeigte auf Instagram, wie sie an ihren im Juni still geborenen Sohn Phoenix erinnert – und ihn symbolisch mit ihrem verstorbenen Ehemann Tom Parker (†33) vereint. In London besuchte sie gemeinsam mit ihrem Partner Will Lindsay eine Sitzbank, die bereits Tom gewidmet ist, und brachte darunter eine zusätzliche Plakette für Phoenix an. Dazu veröffentlichte Kelsey Fotos von Kerzen, warmen Lichtern und einem innigen Moment auf der Bank. "Heute haben wir unseren wunderschönen Jungen Phoenix zu der Bank mit Tom hinzugefügt", schrieb sie. Heiligabend bekommt für sie damit eine besondere Bedeutung, denn das stille Gedenken verbindet ihre beiden "Engelsjungen" an einem Ort, der Trost spenden soll.

Auf der neuen Plakette ist zu lesen: "I walk towards my destiny with ease. Phoenix Parker-Lindsay. 21.06.2025." Kelsey zeigte ein Bild der Plakette, ein Foto mit Will auf der Bank und ein kurzes Video, in dem beide die Tafel anbringen. In ihrer Botschaft erklärte sie, ein Medium habe ihr einmal gesagt, Tom halte Phoenix in den Armen und kümmere sich um ihn. "Ob man daran glaubt oder nicht, spielt keine Rolle, was zählt, ist der Frieden, den es bringt", schrieb sie auf Instagram. Die Anteilnahme war überwältigend: Freundinnen wie Amy Childs (35) reagierten mit liebevollen Worten, Musikerin Ruth-Anne Cunningham schickte Herz-Emojis, und zahlreiche Fans bekundeten ihr Mitgefühl in den Kommentaren. Tom, Sänger der Band The Wanted, war 2022 im Alter von 33 Jahren an einem Hirntumor verstorben. Er hinterließ Kelsey und die gemeinsamen Kinder Aurelia und Bodhi. Für Kelsey ist das Ritual ein Halt in der Trauer, eine leise, helle Erinnerung inmitten der Feiertage.

Abseits der hell erleuchteten Timeline zeigt sich, wie sehr Kelsey ihr privates Glück und ihren Schmerz miteinander verbinden muss. An ihrer Seite ist inzwischen ihr Partner Will Lindsay, mit dem sie den Verlust von Phoenix gemeinsam verarbeitet und der eine enge Beziehung zu ihren Kindern Aurelia und Bodhi aufgebaut hat. Nach der Totgeburt hat Kelsey offen darüber gesprochen, wie sehr sie sich weiterhin ein weiteres Kind wünscht und wie stark dieser Wunsch trotz des schweren Schicksalsschlags geblieben ist. In Interviews und auf Social Media beschreibt sie, dass sie ihre Kraft aus der Liebe zu ihren Kindern und aus kleinen Ritualen schöpft – ob an der Bank für Tom, vor dem Gemälde von Phoenix oder nun im Kerzenschein an Heiligabend, der für sie zu einem stillen Fest der Erinnerung geworden ist.

Getty Images Kelsey Parker, Schauspielerin

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker ehrt ihren totgeborenen Sohn Phoenix

Instagram / being_kelsey Tom Parker mit seiner Frau und ihrem Kind