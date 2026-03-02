4. Todestag: Kelsey Parker ehrt verstorbenen Ehemann Tom

Kelsey Parker (35) erinnert mit bewegenden Zeilen an ihren verstorbenen Ehemann Tom Parker (†33). Auf Instagram teilte die Schauspielerin jetzt ein emotionales Video zum vierten Todestag des The Wanted-Stars, der im März 2022 an einem Hirntumor gestorben war. In dem Clip ist Tom zu sehen, wie er strahlend mit den gemeinsamen Kindern Aurelia und Bodhi herumalbert, lacht und kuschelt – unterlegt von der Ballade "A Thousand Years" von Christina Perri (39). Für die 35-Jährige ist der März der "härteste Monat des Jahres", wie sie in ihrem Post schreibt. Gleichzeitig nutzte die Influencerin den Start des Hirntumor-Aufklärungsmonats, um eindringlich mehr Bewusstsein und Forschung für diese Krebsart zu fordern.

Zu dem Video formuliert Kelsey eine lange, offene Botschaft an ihre Community. "Nicht nur ist es der Hirntumor-Aufklärungsmonat, es sind auch 4 Jahre, seit ich meinen besten Freund, meinen Seelenverwandten, den unglaublichsten Daddy für unsere Kinder verloren habe", schreibt sie. Vier Jahre nach Toms Tod gehe der Kampf weiter, betont sie und verweist darauf, dass Hirntumore trotz ihrer dramatischen Folgen nur einen Bruchteil der öffentlichen Krebsforschungsgelder erhalten. "Deshalb werde ich diesen Monat lauter sein. Ich werde mehr teilen. Ich werde deinen Namen sagen und für jede Familie kämpfen, die diesen Weg gehen muss", erklärt sie in ihrem Posting.

Erst vor Kurzem hatte Kelsey anlässlich des Weltkrebstages in einem weiteren Instagram-Video beschrieben, wie sehr die Krankheit und der Verlust ihres Mannes ihr Leben und ihren Blick auf den Alltag verändert haben: "Vor dem Krebs war ich Ehefrau und Mama, beschäftigt mit normalem Leben, normalen Sorgen. Nach dem Krebs habe ich verstanden, wie zerbrechlich alles ist." Sie spreche davon, zu lernen, einen Menschen "mit sich zu tragen statt neben sich" und für die Kinder zu lächeln, obwohl sich die Brust schwer anfühle. Gleichzeitig betont die Witwe, dass Trauer und Dankbarkeit nebeneinander existieren können: Man könne gebrochen und dennoch mutig sein, jemanden verlieren und sich trotzdem bewusst für das Leben entscheiden.

Getty Images Tom und Kelsey Parker, 2021 in London

Instagram / being_kelsey Tom Parker mit seinem Kind

Instagram / being_kelsey Tom Parker mit seinen zwei Kindern