Weltkrebstag: Kelsey Parker ehrt ihren verstorbenen Ehemann

Ein bewegender Post zum Weltkrebstag: Kelsey Parker (35) hat am Donnerstag auf Instagram ihren verstorbenen Ehemann Tom Parker (†33) geehrt und mit einem Video ihre Community tief berührt. Die Schauspielerin und Influencerin, die seit 2022 als Witwe lebt, erinnert darin an den Sänger, der im März 2022 im Alter von 33 Jahren an einem Glioblastom starb. Kelsey spricht zu ihren Followern, denkt an das gemeinsame Leben in London, an die Kinder Aurelia und Bodhi – und macht klar, mit wem sie an diesem Tag verbunden ist: allen, die von Krebs betroffen sind. "Heute ist Weltkrebstag", beginnt sie und zieht direkt eine Linie zwischen dem Leben davor und dem danach. Es ist ein ehrliches, rohes Bekenntnis zur Liebe – und zur Lücke, die blieb.

In dem Clip schildert Kelsey, wie der Krebs alles verändert hat: "Vor dem Krebs war ich Ehefrau und Mama, beschäftigt mit einem normalen Leben, normalen Sorgen. Nach dem Krebs habe ich verstanden, wie fragil alles ist", sagt sie bei Instagram. Tom sei nicht nur ihr Herz gewesen, sein Verlust habe ihren Blick auf die Welt für immer verschoben: "Es ist Liebe, die nirgendwohin kann." Sie beschreibt, wie man lernt, jemanden "mit sich zu tragen, statt neben sich", wie man für die Kinder lächelt, obwohl die Brust schwer ist, und wie man Tage übersteht, die man sich nie ausgemalt hat. Ihre Botschaft: Trauer und Dankbarkeit schließen sich nicht aus. "Du kannst gebrochen sein und trotzdem mutig", erklärt sie. In ihrem Begleittext schreibt Kelsey, dass Krebs "Zeit, Zukunft, Pläne" raube – die Liebe aber bleibe. Sie hält Raum für alle im Kampf, in der Genesung und jene, die lernen, nach einem Verlust weiterzuleben, und appelliert: "Liebt lauter. Umarmt fester. Wartet nicht auf 'irgendwann'."

Abseits des Videos wird deutlich, wie nah Trauer und Hoffnung in Kelseys Leben beieinanderliegen. Nach dem Tod ihres Mannes Tom fand die Podcasterin mit ihrem Partner Will Lindsay neuen Halt. Offen spricht sie darüber, dass Glück nach einem schweren Verlust wieder möglich ist – ohne die Vergangenheit zu verdrängen. Gleichzeitig verschweigt sie die dunkelsten Kapitel nicht: Im Juni machte Kelsey öffentlich, dass ihr drittes Kind Phoenix kurz vor dem errechneten Termin verstarb. Danach bat sie um Zeit und Raum für ihre Familie. Heute schöpft die Influencerin Kraft aus dem Alltag mit Aurelia und Bodhi. Kleine Rituale, innige Umarmungen und längere "Ich liebe dich"-Momente sind für sie besonders wichtig. Halt findet sie außerdem beim Vorlesen, bei Spaziergängen und im Austausch mit ihrer Community, die sie bereits seit Toms Krankheit begleitet.

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Witwe von Tom Parker

Instagram / tomparkerofficial Tom Parker im Dezember 2021

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihrem Partner Will Lindsay und ihren Kindern, Dezember 2025