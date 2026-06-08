Schwangere Kelsey Parker genießt Rhodos-Urlaub mit Partner

Kelsey Parker (36) zeigt sich strahlend und voller Lebensfreude: Die Influencerin verbrachte gemeinsam mit ihrem Partner Will Lindsay einen Urlaub auf der griechischen Insel Rhodos – und präsentierte dabei stolz ihren wachsenden Babybauch. In einem Instagram-Post gab die 36-Jährige ihren Followern einen Einblick in die gemeinsamen Urlaubstage. Auf einem der Fotos strahlt sie am Strand in einem trägerlosen roten Bikini, die Hände liebevoll um den Bauch gelegt. In einem Clip berührt Will sanft ihren Bauch, während die beiden sich für einen gemeinsamen Ausflug fertig machen. Das Paar logierte während seines Aufenthalts im Fünf-Sterne-Hotel The Ixian Grand. "Ein paar Tage Sonnenschein, Entschleunigung, gemeinsame Erinnerungen und Zeit füreinander. Hört auf zu warten, fangt an zu leben", kommentierte Kelsey den Beitrag.

Das Baby, das Ende Mai erwartet wird, ist für Kelsey und Will ein sogenanntes Regenbogenbaby – ein Begriff für Kinder, die nach einem Schwangerschaftsverlust, einer Totgeburt oder dem Tod eines Säuglings geboren werden. Ende Mai hatten die beiden die frohe Neuigkeit bekanntgegeben. Kelsey postete dazu ein Foto des Ultraschallbilds, das sie mit Kristallen und einer weißen Feder in Szene setzte. Dazu schrieb sie: "Vor einem Jahr im nächsten Monat haben wir unseren wunderschönen kleinen Jungen Phoenix verloren. Und irgendwie, trotz all dem Herzschmerz, fühlt es sich an, als hätten Tom und Phoenix uns ein weiteres kleines Geschenk aus dem Himmel geschickt – unser kleines Regenbogenbaby."

Kelsey und Will verloren ihren Sohn Phoenix im Juni 2025 bei einer Totgeburt in der 39. Schwangerschaftswoche. Kelsey sprach kürzlich bei "Good Morning Britain" offen über die traumatischen Umstände rund um die Geburt. Sie schilderte, wie die Polizei den Einsatzort als Tatort behandelt habe und sie sich "wie eine Kriminelle" gefühlt habe. "Ich durfte Phoenix nur neun Minuten halten. Das war die einzige Zeit, die ich mit ihm hatte", erklärte sie. Die Londoner Polizei räumte im Anschluss an das Interview ein, dass die Bezeichnung "Tatort" unangemessen gewesen sei und die Familie sensibler hätte behandelt werden müssen. Aus ihrer Ehe mit Wanted-Sänger Tom Parker, der im März 2022 im Alter von 33 Jahren nach einer Hirntumorerkrankung gestorben war, hat Kelsey zwei Kinder.

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Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihrem Partner im Urlaub auf Rhodos

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Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Juni 2026

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Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihrem Partner Will Lindsay und ihren Kindern, Dezember 2025