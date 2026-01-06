Nach Schicksalsschlägen: Kelsey Parker plant Schwangerschaft

Kelsey Parker (35) blickt nach einem schweren Jahr nach vorn: In der neuen Folge des Podcasts "Mum's The Word!" mit Georgia Jones (37) sprach die Schauspielerin am Sonntag offen über die Totgeburt ihres Sohnes Phoenix im vergangenen Jahr und ihren Wunsch, 2026 erneut schwanger zu werden. Die Witwe des The-Wanted-Sängers Tom Parker (†33) lebt mit ihren Kindern Aurelia und Bodhi in Großbritannien und ist mit Baumkletterer Will Lindsay liiert. "Ich will einfach ein besseres Jahr, es war wirklich sehr hart, es war einfach sche*ße", erzählte sie und ergänzte: "Ich denke darüber nach, den Weg fortzusetzen: 'Gibt es dieses Jahr ein Baby für mich?' – Ich könnte dieses Jahr eins bekommen, was aufregend ist." Gleichzeitig betonte sie: "Es ist okay, nicht okay zu sein", und erklärte, warum sie sich zuletzt bewusst zurückgezogen hat.

Im Podcast betonte Kelsey, sie habe das Gefühl gehabt, ein ganzes Jahr lang im Ausnahmezustand gelebt zu haben. Sie erzählte von Momenten, in denen sie das Gefühl hatte, die "ganze Welt" auf ihren Schultern zu tragen. "Manchmal brauche ich einfach Ruhe, ich brauche Platz zum Atmen, damit sich meine Gedanken sortieren", sagte sie. Außerdem machte sie deutlich, wie wichtig ihr die Charity-Arbeit zu Trauer und Hirntumorforschung ist, und dass sie weitermachen will. Schon an Weihnachten hatte sie ihren kleinen Phoenix bewusst in ihre Trauer um Tom eingebunden: Auf Social Media zeigte sie eine neue Plakette am Gedenk-Bankplatz, auf der nun auch der Name ihres stillgeborenen Sohnes steht. Ihre größte Stütze bleiben aber ihre Kinder, für die sie "jeden Tag aufs Neue aufstehen und weitermachen" muss.

Schon vor drei Monaten hatte Kelsey offen über ihren starken Kinderwunsch gesprochen. So erzählte sie damals im Podcast, sie wünsche sich von Herzen, wieder Mutter zu werden. "Der Verlust hat meinen Wunsch nicht geschwächt, sondern eher verstärkt", erklärte die Britin. Auch ihr Partner Will wünschte sich ein weiteres gemeinsames Kind und hatte laut Kelsey eine besonders enge Beziehung zu Aurelia und Bodhi aufgebaut. Kelsey machte in dem Gespräch deutlich, dass sie es bereut, ihre Schwangerschaft so lange geheim gehalten zu haben. "Ich dachte, die Leute wären verurteilend, weil ich ein Baby mit einem anderen Mann bekommen habe. Jetzt, nach dem Verlust, verstehe ich, wie wenig das zählt, und bereue, dass ich mich so zurückgehalten habe", gestand sie.

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Dezember 2025

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihrem Partner Will Lindsay und ihren Kindern, Dezember 2025

