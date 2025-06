"Phoenix": Tom Parkers Witwe Kelsey hatte eine Stillgeburt

Kelsey Parker (35) hat auf Instagram die traurige Nachricht bekannt gegeben: Die Witwe von The Wanted-Star Tom Parker (✝33) hat ihr drittes Kind, einen Jungen, verloren. Kelsey teilte einen emotionalen Beitrag sowie ein berührendes Gedicht für ihren toten Sohn: "Wir haben dich Phoenix genannt, mutig und hell. Eine Seele der Liebe, der Wärme und des Lichts. Obwohl wir dich nie weinen hörten, wirst du in Herzen leben, die nicht fragen werden, warum. Du hast keinen Atem geschöpft, keine Augen gesehen, und doch bedeutest du mir alles."

Zusammen mit ihrem Partner Will Lindsay erwartete sie erstmals ein Kind. Aus ihrer Ehe mit Tom hat sie bereits eine Tochter und einen Sohn. Noch vor wenigen Tagen war Kelsey strahlend und mit sichtbarem Babybauch bei einem Event in London zu sehen. Sie hatte ihre Freude über die bevorstehende Geburt oft auf Social Media immer wieder deutlich gemacht und war voller Dankbarkeit für ihren Freund, der sich liebevoll um sie und ihre Kinder Aurelia und Bodhi kümmert. In dieser schweren Zeit rückt die Familie noch enger zusammen. "Da die Nachrichten so hart sind, möchte ich wirklich sicherstellen, dass wir als Familie Raum und Zeit haben, um diese verheerenden und weltbewegenden Nachrichten zu verarbeiten", erklärt sie in ihrem Statement abschließend.

Auch wenn Kelsey inzwischen wieder vergeben ist, machte sie in den vergangenen Monaten immer wieder deutlich, wie schmerzhaft der Verlust ihres Mannes Tom ist. "Gott, ich bin heute Morgen wirklich emotional und war gestern auch emotional, als ich die Interviews gegeben habe", erklärte sie beispielsweise vor wenigen Tagen im Netz darüber, dass sie Tom nach wie vor sehr vermisst. Der Musiker war im März 2022 gestorben – zuvor hatte er zwei Jahre lang gegen einen Hirntumor gekämpft.

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Frau von Tom Parker

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihrem neuen Partner

