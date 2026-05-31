Kelsey Parker ist nach ihrer Totgeburt wieder schwanger

Kelsey Parker (36) teilt emotionale Neuigkeiten mit ihren Fans: Die Schauspielerin ist wieder schwanger. Auf Instagram verkündete sie, dass sie mit ihrem Partner Will Lindsay ein Baby erwartet. In einem Video gab sie dabei auch einen Blick auf das Ultraschallbild preis. Außerdem sind in dem Clip ihre Kinder Aurelia und Bodhi zu sehen, die sie mit ihrem verstorbenen Mann Tom Parker (†33) hat. Die Nachricht kommt rund ein Jahr nach einem schweren Verlust, denn damals erlitt Kelsey eine Totgeburt.

Zu ihrem Post schrieb Kelsey sehr persönliche Worte. Sie erklärte, dass sie im kommenden Monat vor einem Jahr ihren Sohn Phoenix verloren habe. Nun fühle es sich trotz all des Schmerzes so an, als hätten Tom und Phoenix ihnen "noch ein kleines Geschenk aus dem Himmel geschickt". Kelsey bezeichnete das ungeborene Kind außerdem als ihr "kleines Regenbogenbaby". Der Begriff wird häufig für ein Baby verwendet, das nach einem Verlust oder einer Fehl- beziehungsweise Totgeburt erwartet wird.

Bereits Anfang des Jahres hatte Kelsey betont, dass sie die Hoffnung auf ein weiteres Kind nicht aufgegeben hat. In einer Folge des Podcasts "Mum's The Word!" sprach sie offen über die Totgeburt von Phoenix und darüber, wie sehr sie sich wieder nach einer Schwangerschaft sehnt. "Ich will einfach ein besseres Jahr, es war wirklich sehr hart, es war einfach sche*ße", sagte sie. Und dann ließ sie sogar durchblicken: "Ich denke darüber nach, den Weg fortzusetzen: 'Gibt es dieses Jahr ein Baby für mich?' – Ich könnte dieses Jahr eins bekommen, was aufregend ist."

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Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Witwe von Tom Parker

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Instagram / being_kelsey Kelsey Parkers Ultraschallbild, Mai 2026

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Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihrem Partner Will Lindsay und ihren Kindern, Dezember 2025