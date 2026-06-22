Prinzessin Eugenie ignoriert Papa Andrew zum Vatertag

Prinzessin Eugenie (36) hat am diesjährigen Vatertag im Netz vor allem einen Mann hochleben lassen: ihren Ehemann Jack Brooksbank (40). Auf Instagram veröffentlichte die Tochter von Andrew Mountbatten-Windsor (66) mehrere seltene Familienfotos und widmete dem Vater ihrer beiden Söhne August und Ernest liebevolle Worte. Sie nannte Jack dort den "Besten, den es gibt" und schrieb, ihre Kinder könnten sich keinen besseren Papa wünschen. Auffällig dabei: Von ihrem eigenen Vater Andrew fehlte in dem Beitrag jede Spur. Weder ein Foto noch eine Botschaft an ihn tauchten in dem öffentlichen Post auf.

Der Vatertagsgruß war einer von nur drei Beiträgen, die Eugenie in diesem Jahr bislang auf Instagram veröffentlicht hat. Schon in den vergangenen Monaten war öffentlich aufgefallen, dass sie sich online mit persönlichen Botschaften zurückhält – insbesondere, wenn es um Andrew geht. Auch zu seinem Geburtstag im Februar blieb es auf ihrem Profil still. Während Eugenie zuletzt noch den Geburtstag ihrer Schwester Prinzessin Beatrice (37) öffentlich markierte, gab es für ihren Vater keine vergleichbare Geste.

Andrew lebt seit Längerem stark zurückgezogen und tritt wegen der erneuten Aufmerksamkeit rund um seine Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66) kaum noch öffentlich auf. Berichten zufolge zog er im Frühjahr von der Royal Lodge in Windsor nach Marsh Farm in Sandringham und hält sich dort weitgehend aus dem Rampenlicht fern. Eugenie und Beatrice zeigen sich ebenfalls nur noch selten, waren zuletzt aber bei familiären Anlässen unterwegs, darunter die Hochzeit von Peter Phillips mit Harriet Sperling in den Cotswolds sowie eine weitere Trauung in Wien. Auch andere Royals nutzten den Vatertag für private Botschaften: König Charles (77) wurde auf dem offiziellen Familienaccount mit einem älteren Bild mit Prinz Philip (†99) gewürdigt, während Prinz William (44) und Prinz Harry (41) ebenfalls mit persönlichen Familienfotos gefeiert wurden. Nur um Andrew blieb es an diesem Tag auffallend still.

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Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie im Mai 2017 in London

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Imago Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank jubeln beim Finaltag von Royal Ascot

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor bei einer Messe in London