500 Euro weg: Georgina Fleur beklagt Diebstahl aus Hotelsafe

Georgina Fleur (36) erlebt im Mykonos-Urlaub eine unerfreuliche Überraschung: In ihrer Instagram-Story berichtet die Reality-TV-Bekanntheit, dass ihr im Hotel 500 Euro aus dem Safe entwendet wurden. Die 36-Jährige habe dort zwei lilafarbene Scheine sowie ihren Schmuck und zwei Uhren deponiert. Während die Wertsachen unberührt blieben, fehlte am nächsten Morgen die Hälfte des Bargelds. Georgina betont sichtlich schockiert: "Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich zwei lilane 500-Euro-Scheine hatte." Der Schreck sitzt tief und erste Verdächtige scheinen bereits ausgemacht.

"Ich vermute, es war meine Bekannte oder hier das Personal. Ich kann nicht sagen, wer es war", erklärt Georgina ihren Followern weiter. Eine Aufklärung vor Ort scheitert jedoch offenbar an der bürokratischen Trägheit der Behörden. Ein Ausrücken der Beamten kam für die örtlichen Ordnungshüter nicht infrage. "Die Polizei kommt auf jeden Fall nicht ins Hotel. Die kommen nur, wenn es einen Mord gibt", klagt Georgina wütend über die Situation. "Ich finde es einfach scheiße. Ich weiß nicht, warum so was in Europa immer passiert."

Abseits des Safe-Dramas steht das Privatleben der Mutter regelmäßig im medialen Fokus. Zuletzt gab es Spekulationen über eine Beziehung mit Aleksandar Petrovic (35) nach gemeinsamen Dreharbeiten. In einem Podcast stellte Georgina allerdings klar, dass aus ihrer Sicht keine Liebesgeschichte begonnen habe. Stattdessen pendelt sie weiterhin als alleinerziehende Single-Mutter zwischen Europa und Dubai. Das Geschehen im Hotel zeigt jedoch einmal mehr die praktischen Risiken auf, die das Reisen mit prallgefülltem Safe mit sich bringt.

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, März 2026

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Bangkok, März 2026

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, April 2026