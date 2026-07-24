Schlimmer? Nadja vergleicht Maki mit Aleksandar Petrovic

In der Realityshow "Bad Boyfriends" sorgt Mladen Doric, besser bekannt als Maki, mit seinem Verhalten für heftigen Gesprächsstoff. Gelöschte Chats, intime Kosenamen an andere Frauen und bittere Tränen seiner Freundin Michelle Mišić vor der Kamera haben viele Zuschauer aufgewühlt. Jetzt schaltet sich auch Reality-TV-Kollegin Nadja Großmann in die Diskussion ein – und macht dabei in einem Instagram-Video kein Hehl aus ihrer Meinung. Die Realitystar zieht dabei sogar einen direkten Vergleich mit Aleksandar Petrovic (35), der in der Reality-TV-Bubble ebenfalls als rote Flagge gilt.

Für Nadja gibt es dabei jedoch einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Männern. "Der größte Unterschied zwischen Aleks und Maki: Aleks handelt oft mit guter Intention, bekommt es nur aufgrund falsch erlernten Verhaltens und fehlender Einsicht nicht hin", schreibt sie in ihrem Video. Maki hingegen handle gezielt mit Hintergedanken – nämlich, um Realitystar zu werden. Zudem spielt Nadja auf einen weiteren Punkt an: "Und übrigens: Der Job wurde anscheinend ja auch schon gekündigt." In den Kommentaren bekommt sie von Fans reichlich Zuspruch. "Absolut auf den Punkt gebracht! Manchmal muss man die Dinge einfach genauso direkt aussprechen", schreibt ein User. Ein weiterer Nutzer pflichtet bei: "Maki ist einfach so berechnend… Der weiß ganz genau, was der macht und was da noch auf seinem Handy ist."

Nicht nur Nadja hat sich zuletzt öffentlich zu Makis Verhalten gemeldet. Auch Reality-TV-Kollegin Laura Maria Lettgen (30) hatte ihn via Instagram scharf angegriffen. In einem Video wetterte die Influencerin nicht nur gegen Maki, sondern auch gegen Aussagen aus seinem Umfeld. "Wenn der Vater von Maki sagt, Michelle (die wahrscheinlich süßeste Maus auf dem Planeten) ist schlechter Umgang – was zur Hölle? Dann weißte auch Bescheid... Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm." Auch sein Auftreten in der Show fand sie bezeichnend: "Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass Maki es genießt, der Freund zu sein, der sich am wenigsten verbessert hat? Es ist kein Kompliment, so toxisch zu sein. Er wird sich nie ändern und in Therapie gehen."

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Collage: RTLZWEI, RTL Collage: Mladen "Maki" Doric und Aleksandar Petrovic, Realitystars

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