"Lächerlich": Schießt Nadja hier gegen Brenda Brinkmann?

Nadja Großmann sorgt derzeit auf Instagram für Aufsehen – und viele Fans fragen sich, ob sie damit einen klaren Seitenhieb gegen ihre Reality-TV-Kollegin Brenda Brinkmann (23) landet. In ihrem Post beschreibt Nadja eine Situation, die sich wie eine direkte Anspielung auf aktuelle Gerüchte liest: "Stellt euch einfach mal vor: Ihr trefft euren Ex in einem Format, stellt ihn öffentlich bloß und macht ihm Vorwürfe – obwohl man selbst fremdgegangen ist. Und das Ganze an seinem Geburtstag." Ihr Fazit dazu: "Maximal lächerlich, oder?" Wen genau sie damit meint, lässt Nadja offen – doch die Parallelen zur aktuellen Ex on the Beach-Situation rund um Brenda und ihren Ex Laurenz Pesch (25) liegen für viele auf der Hand.

Hintergrund der ganzen Aufregung sind seit Wochen kursierende Gerüchte rund um Brenda, Laurenz und Gigi Birofio (27). Influencerin Laura Maria Lettgen (30) hatte die Geschichte in Umlauf gebracht, Brenda habe ihren damaligen Freund Laurenz an dessen Geburtstag mit Gigi betrogen. Bestätigt wurde diese Version bisher von keiner der beteiligten Personen. Gleichzeitig steht Brenda aktuell wegen ihres Auftritts in der Datingshow stark in der Kritik. Fans werfen der Reality-TV-Bekanntheit in sozialen Netzwerken vor, Laurenz dort psychisch und emotional zu verletzen und ihn in Streitsituationen immer wieder heftig anzugehen. Vor diesem Hintergrund wird Nadjas Posting nun von vielen Followern als deutliche Positionierung verstanden.

In der Sendung ging es hoch her: Brenda warf Laurenz vor, sie in der Beziehung betrogen zu haben. Dann kam es zu einer Szene, die viele Zuschauer fassungslos machte: Brenda drückte Laurenz ihren Fuß ins Gesicht. Außerdem teilte sie gegen ihn aus und sagte, sein Vater habe recht gehabt, als er ihn einen "Niemand" genannt habe. Laurenz wirkte sichtlich getroffen und versuchte immer wieder, sich zu verteidigen. Versöhnlich endete das Gespräch aber nicht. Auf Instagram kochte die Stimmung danach erst recht über. Ein Nutzer schrieb: "Das, was Brenda da macht, ist ganz klare psychische Gewalt!" Ein weiterer User kommentierte: "Je mehr Brenda redet, desto mehr ist man auf seiner Seite."

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Collage: RTLZWEI, Instagram / brenda_bkn Collage: Nadja Großmann und Brenda Brinkmann, Realitystars

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RTL / Daniel Alvarez Gigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat

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RTL / Dustin Leonhard Grieß Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

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