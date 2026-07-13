Kussvideo mit Aleks Petrovic? Georgina bezieht Stellung

Auf Mallorca geht es diesen Sommer besonders heiß her: Realitystar Georgina Fleur (36) soll dort zuletzt immer wieder extrem vertraut mit Aleksandar Petrovic (35) gesehen worden sein – sogar ein vermeintliches Kussvideo aus einem Hotelrestaurant hatte im Netz die Runde gemacht. Jetzt traf "Bad Boyfriends"-Kandidat Santino die Influencerin zufällig auf der Baleareninsel und hielt den Moment direkt mit der Kamera fest. In dem kurzen Clip, den er anschließend auf TikTok teilte, stellt er Georgina zur Rede – natürlich gipfelnd in der brennenden Frage, ob sie nur wegen Aleks auf der Partyinsel weile. Doch anstatt die Gelegenheit für eine Offenlegung in die eine oder andere Richtung zu nutzen, gibt sich Georgina geheimnisvoll: Die Rothaarige grinst schelmisch in die Kamera – vordergründig bemüht, die Aufregung um ihren potenziellen Sommerflirt herunterzuspielen.

Auf die Frage, ob sie extra wegen Aleks auf der Insel sei, reagiert Georgina gelassen. "Ich hatte hier ein DJ-Booking. Ich bin ja auch als DJ oder als Partygast gebucht", erklärt sie mit dem Selbstbewusstsein einer gut gebuchten Künstlerin, die das Konzept der bezahlten Anwesenheit perfektioniert hat. Weiter stellt klar, dass sich zurzeit schlicht viele bekannte Gesichter zur selben Zeit auf Mallorca tummeln würden: Neben Aleks und ihr selbst seien auch "viele andere Promis" wie Prinz Markus auf der Insel, erzählt sie und spricht von einem beliebten Reiseziel, auf dem sich Promis quasi automatisch über den Weg laufen.

Dass sich ausgerechnet dieses hochexplosive Duo im balearischen Partysumpf zusammengefunden hat – ob nun für eine echte Romanze oder nur für ein gut inszeniertes Gerücht –, entbehrt nicht einer gewissen popkulturellen Dramatik. Während Georgina, die sich seit ihrer Teilnahme an Der Bachelor im Jahr 2012 als unberechenbarer Vulkan durch das deutsche Reality-TV krawalliert, zu den prägenden Figuren der Szene gehört, hat sich Aleks als "maskuliner Mann" einen eher fragwürdigen Ruf erarbeitet. Wie es mit den beiden weitergeht, bleibt für Fans definitiv spannend.

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Collage: RTL / Africa Vumazonke, Instagram / georginafleur.tv Collage: Aleks Petrovic und Georgina Fleur

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, April 2026

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Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrović, Reality-Bekanntheit