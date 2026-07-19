Fußballstar Lionel Messi badete Gegner Lamine Yamal als Baby

Ist das noch Zufall oder kann man hier schon von Fügung sprechen? Am Sonntag, den 19. Juli, treffen beim Finale der Fußball-WM zwei Männer aufeinander, die sich schon vor 19 Jahren einmal ganz nahe waren: Lionel Messi (39) und Lamine Yamal (19). Wie Fotos zeigen, die aktuell viral gehen, kam es 2007 zu einer denkwürdigen Begegnung: Für einen Wohltätigkeitskalender der katalanischen Zeitung "Diario Sport" lichtete der Fotograf Joan Montfort den damals 20-jährigen Lionel mit einem wenige Monate alten Baby ab. Der Argentinier badete den Säugling für das Foto liebevoll in einer blauen Plastikwanne – ohne zu ahnen, dass er genau diesem putzigen kleinen Geschöpf eines Tages im WM-Endspiel gegenüberstehen würde.

Dass Yamal damals diese besondere Salbung erhielt, ist seiner Mutter Sheila Ebana zu verdanken, die an einem Gewinnspiel teilgenommen und prompt gewonnen hatte. Schon anlässlich der EM 2024 hatte Yamals Vater Mounir Nasraoui das Bild mit den prophetischen Worten "Der Anfang zweier Legenden" in den sozialen Netzwerken veröffentlicht und eine mediale Lawine losgetreten. Angesichts des bevorstehenden Final-Showdowns erlebt die digitale Welle nun ihren absoluten Höhepunkt. Fotograf Joan zeigte sich gegenüber "The Athletic" fassungslos über die Fügung und betont, kein Drehbuchautor hätte sich so etwas ausdenken können. Auch Lionel selbst nannte die Konstellation bei einem Medientermin in New York schlicht "verrückt".

Obwohl beide Talente die legendäre Akademie "La Masia" des FC Barcelona durchliefen, kreuzten sich ihre Wege im Verein durch Lionels Abschied im Jahr 2021 nie. Während der gealterte König seine Vereinskarriere mittlerweile in Miami ausklingen lässt, schickt sich sein einstiges Wannen-Baby an, den Thron endgültig zu besteigen. Mit gerade einmal 19 Jahren ist Yamal der jüngste Debütant der Barca-Historie und teilt sich mit einem Marktwert von 200 Millionen Euro bereits die Weltspitze mit Erling Haaland (25).

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Getty Images Lionel Messi und Lamine Yamal vor dem WM-Finale 2026 zwischen Argentinien und Spanien in East Rutherford

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Getty Images Lionel Messi im September 2024

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Getty Images Lamine Yamal im Halbfinale der UEFA Nations League 2025