Nach WM-Halbfinale gegen England: Shakira lobt Lionel Messi

Shakira (49) richtet kurz vor dem WM-Finale emotionale Worte an Lionel Messi (39) und dessen Ehefrau Antonela Roccuzzo (38). Die Sängerin meldete sich am Donnerstag in ihrer Instagram-Story und feierte den argentinischen Fußballstar nach dem 2:1-Halbfinalsieg gegen England, mit dem Argentinien ins Endspiel gegen Spanien eingezogen ist. Dort wird Lionel am Sonntag im New York New Jersey Stadium um den nächsten WM-Titel kämpfen. In ihrer Botschaft hob Shakira nicht nur seine Leistung auf dem Platz hervor, sondern auch die Rolle von Antonela, die ihn gemeinsam mit den drei Söhnen während des Turniers begleitet und unterstützt.

In ihrer Story schwärmte Shakira in höchsten Tönen von Messis Leistungen: "Was Lionel Messi gerade vollbringt, ist jenseits aller Außergewöhnlichkeit! Es zeigt die Werte eines Mannes, der zutiefst engagiert und diszipliniert ist und Zeit sowie alle Widerstände herausfordert. Er beweist, dass ein Mensch nicht durch sein Alter oder durch das definiert wird, was andere sagen." Doch damit nicht genug – die Sängerin richtete auch warme Worte an Antonela: "Ich weiß, dass eine Frau wie Antonela an seiner Seite ihm die Kraft und Inspiration gibt, genau das zu beweisen!" Antonela teilte den Post auf ihrem eigenen Profil und versah ihn mit einem tränenden Emoji und einem weißen Herz. Am Sonntag steht dann Shakira selbst im Mittelpunkt: Sie co-headlinet beim WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien die allererste Halbzeitshow in der Geschichte eines WM-Endspiels. An ihrer Seite stehen unter anderem Madonna (67), BTS und Justin Bieber (32) – kuratiert wird das Spektakel von Coldplay-Frontmann Chris Martin (49). Gegenüber dem Magazin People erklärte Shakira: "Jede WM ist wirklich magisch, und ich glaube, bei dieser geht es darum, Menschen in diesem sehr sensiblen Moment der Zeit, gesellschaftlich und politisch, zusammenzubringen."

Das Halbfinale zwischen Argentinien und England war aber nicht nur wegen Messis Auftritt ein Thema in den Schlagzeilen. Nach dem Abpfiff machte eine andere Szene die Runde: Der englische Mittelfeldstar Jude Bellingham (23) wurde dabei gefilmt, wie er dem argentinischen Ersatzspieler Valentin Barco inmitten der Feierlichkeiten von hinten auf den Kopf schlug. Das Video verbreitete sich rasant in den sozialen Netzwerken.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Shakira und Lionel Messi

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Getty Images Shakira gibt ein Gratis-Konzert am Strand von Copacabana in Rio de Janeiro, 2. Mai 2026

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Getty Images Jude Bellingham nach Englands 1:2 im WM-Halbfinale 2026 gegen Argentinien in Atlanta