Zum Vatertag: Millie Bobby Brown macht Jake Liebeserklärung

Zum ersten Vatertag ihres Mannes Jake Bongiovi (24) hat sich Millie Bobby Brown (22) mit rührenden Worten in sozialen Medien gemeldet. Die Schauspielerin teilte am Sonntag in ihrer Instagram-Story ein niedliches Bild ihres Mannes, auf dem er die gemeinsame Tochter auf dem Arm trägt. "Happy Father's Day!!!", schrieb sie dazu und fügte hinzu: "Ich wusste von dem Moment an, als wir uns trafen, dass du der beste Papa sein wirst." Und auch von der Kleinen richtete Millie einen Gruß an Jake: "Wir lieben dich viel zu sehr, Dada."

Das Paar hatte im August 2025 bekannt gegeben, ein Baby adoptiert zu haben. Seitdem steht Jake immer wieder im Fokus von Online-Kritik – Paparazzi-Fotos, auf denen Millie allein Taschen und den Kinderwagen trägt, sorgten für Diskussionen. Gegenüber dem Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce äußerte sich die Schauspielerin jetzt zu den Vorwürfen: "Wir setzen uns dafür ein, Mädchen zu stärken und sagen: 'Du schaffst das' und 'Du brauchst keinen Mann'. Aber wenn ich dann so bin: 'Ok, ich kann meine Sachen selbst tragen', sagen die Leute: 'Wo ist dein Mann?'" Sie betonte, dass Jake "der höflichste, liebevollste und für sie alles tun würde" – aber eben auch wisse, dass sie selbst dazu in der Lage sei.

Auch mit Kritik an ihrer Rolle als Mutter geht Millie nach eigenen Worten inzwischen sehr direkt um. In "Not Gonna Lie" machte sie klar, dass sie für sogenanntes Mom-Shaming keine Energie übrig habe. "Ich habe keine Zeit für wütende Frauen, die einen einfach runterziehen wollen, besonders wenn es um Mutterschaft geht", sagte sie dort. Besonders Kommentare darüber, was ihre Tochter trage oder nicht trage, würden sie nerven. Den Namen ihres Kindes haben Millie und Jake bislang nicht öffentlich gemacht. Das Paar hält sein Familienleben damit in Teilen bewusst privat, teilt aber immer wieder kleine, persönliche Einblicke in den gemeinsamen Alltag.

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Imago Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere von Stranger Things Staffel 4 in Brooklyn

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Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin, mit Jake Bongiovi

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Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi am Strand