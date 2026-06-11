Tasche nicht getragen: Millie Bobby Brown verteidigt Jake

Millie Bobby Brown (22) hat sich nun gegen die Kritik an ihrem Ehemann Jake Bongiovi (24) zur Wehr gesetzt. Auslöser waren Paparazzifotos, auf denen die Stranger Things-Darstellerin einen Kinderwagen schiebt und Taschen trägt, während Jake mit leeren Händen daneben läuft. "Hi, ich bin Millie Bobby Brown, und ich lüge nicht: Seit wann sind Frauen nicht mehr in der Lage, ihre eigenen Taschen, Kindersitze und Sachen zu tragen?", stellte sie im Podcast "Not Gonna Lie" klar. Sie selbst habe die Reise die ganze Nacht geplant und sei einfach drei Meilen voraus gewesen.

Dass sie das können wollte, bedeute nicht, dass Jake kein aufmerksamer Partner sei. "Mein Mann ist der höflichste, liebste Mensch und würde alles für mich tun. Aber er weiß auch, dass ich dazu in der Lage bin", betonte Millie, die in der elften Staffel der Krankenhausserie Grey's Anatomy zu sehen war, in der Sendung. Moderatorin Kylie Kelce (34), die mit ihrem Mann Jason Kelce (38) vier Töchter hat, pflichtete ihr bei. Zwar möge auch Kylie die Idee von Ritterlichkeit, aber: "Tu nicht so, als wäre ich zerbrechlich oder zart." Millie antwortete darauf schlicht: "Ich bin nicht zerbrechlich!"

Das Paar hat im August 2025 überraschend die Geburt seiner Tochter bekanntgegeben – das Mädchen wurde von den beiden adoptiert. Seitdem lebt die kleine Familie weitgehend zurückgezogen auf einer Farm in Georgia. Millie hat bereits betont, wie wichtig es ihr ist, die Tochter aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – solange das Kind noch zu klein ist, um selbst zu entscheiden, ob es im Rampenlicht stehen möchte. Ein seltenes Foto der Kleinen teilte die Schauspielerin, die in ihrem Mamasein aufblüht, zuletzt im Februar anlässlich ihres 22. Geburtstags auf Instagram.

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Getty Images Millie Bobby Brown bei der UK-Sondervorführung von "Stranger Things 5" im Odeon Luxe Leicester Square in London, November 2025

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Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2025

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Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Kind