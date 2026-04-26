Neues Kapitel: Liam Paynes Freundin Kate möchte wieder daten

Eineinhalb Jahre nach dem Tod von Liam Payne (†31) spricht seine Freundin Kate Cassidy jetzt offen darüber, wieder ins Leben zurückzufinden. In einem aktuellen Instagram-Video erklärt die Influencerin, dass sie bereit sei, wieder zu daten. Dabei macht sie keinen Hehl daraus, dass dieser Schritt alles andere als leicht für sie ist: "Ich bin bereit, wieder zu daten. Es ist jetzt anderthalb Jahre her, seit Liam gestorben ist." Gleichzeitig äußert sie ihren Wunsch nach einer eigenen Familie: "Ich möchte eines Tages Kinder haben, ich möchte eine Familie, und ich weiß, dass Liam das für mich gewollt hätte."

Die Social-Media-Persönlichkeit betont jedoch, dass eine neue Liebe für sie nicht bedeute, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Liam werde immer ein fester Bestandteil ihres Lebens bleiben. "Ich werde Liam immer lieben. Und das wird sich nie ändern, egal, wen ich kennenlerne oder wer in mein Leben kommt", stellt Kate klar. Wer künftig an ihrer Seite sein möchte, müsse diesen Teil von ihr akzeptieren. Auch der Gedanke, dass der verstorbene Sänger ihren Neuanfang befürworten würde, gibt ihr dabei Halt: "Und wenn es umgekehrt wäre, würde ich wollen, dass er glücklich ist und sich wieder verliebt."

Schon einen Monat zuvor hatte Kate Liebesgerüchte ausgelöst. Auf TikTok postete sie ein Video, in dem sie einem Mann in die Arme springt und von ihm herumgewirbelt wird. Dazu lief Olivia Newton-Johns (†73) Song "Hopelessly Devoted To You". In den Kommentaren spekulierten viele Fans sofort, ob Kate 17 Monate nach Liams Tod wieder vergeben sein könnte. Einige jubelten: "Du verdienst es, wieder Liebe zu fühlen" und "Wir sind so glücklich für dich, Kate." Doch der Clip hatte offenbar eine ganz andere Erklärung. Kate markierte in der Caption ihren Freund Michael. Mehrere Nutzer stellten klar: "Das ist der Freund ihrer Schwester". Trotzdem blieb bei vielen vor allem eines hängen: Kate wirkte wieder unbeschwert.

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IMAGO / Bestimage Liam Payne und Kate Cassidy, März 2024

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Instagram / kateecass Kate Cassidy im Januar 2026

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Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy im August 2024