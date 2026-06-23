Logikfehler bei GZSZ? RTL bezieht Stellung zur Nina-Debatte

Die Macher von GZSZ sorgen erneut für Gänsehautmomente: Dass Nina (Maria Wedig, 42) hinter den Morden an Zoe (Lara Dandelion Seibert) und Carlos (Patrick Fernandez) steckt, war bekannt – doch die Details ihres Geständnisses, das seit dem 22. Juni auch im linearen TV zu sehen ist, haben bei vielen Fans von "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" für hitzige Diskussionen gesorgt. In der Doppelfolge bricht Ninas Fassade zusammen, als ihre Schwester Jessica (Nina Ensmann) sie schwarz gekleidet und weinend an Carlos' Grab erwischt. Im anschließenden Gespräch im Auto gesteht Nina: "Ich wollte das nicht, ich wollte nicht, dass er stirbt." Auslöser der Morde war ihr größtes Geheimnis: Zoe hatte herausgefunden, dass Toni (Olivia Marei, 36) nicht Ninas biologisches Kind ist, und erpresste sie damit.

Laut Ninas Geständnis ist ihre leibliche Tochter kurz nach der Geburt gestorben. Ihr Ex-Mann Martin habe das tote Kind ohne ihr Wissen gegen ein lebendes Baby ausgetauscht – Toni wäre demnach gar nicht ihre biologische Tochter. Als Zoe sie mit diesem Wissen unter Druck setzte und 150.000 Euro für ihre Flucht forderte, eskalierte die Situation: Im Streit in Zoes Wohnung fiel der tödliche Schuss. Carlos, der ebenfalls hinter die Wahrheit gekommen war, wurde später auch zum Opfer. Genau diese Hintergrundgeschichte sorgt laut TVmovie nun für Verwirrung unter den Zuschauern. Viele erinnern sich nämlich an einen DNA-Test aus dem Herbst 2025, der Toni und Robin Zielke (Fabian Hanis) als Halbgeschwister auswies – und damit Toni klar als Martins Tochter. In sozialen Medien fragen sich Fans: "Toni war doch, per DNA-Test nachgewiesen, mit Robin verwandt und Robin ist Martins Sohn, oder habe ich das falsch in Erinnerung?" Der Vorwurf lautet: "Ein Logikfehler im Drehbuch."

Der Sender RTL hat inzwischen auf die Kritik reagiert. Ein Sprecher der Serie erklärte: "Ich kann alle Zuschauerinnen und Zuschauer beruhigen." Von einem Logikloch könne keine Rede sein. "Jedes noch so kleine Puzzleteil wird sich am Ende zusammensetzen, und die Geschichte um die Morde wird schon bald lückenlos und logisch aufgeklärt. Eins ist sicher: Die Auflösung des Falles und die Hintergründe werden es in sich haben", beteuerte der Sprecher weiter. Die Fans seien dazu aufgerufen, die Serie weiterzuverfolgen und abzuwarten. In der Folge selbst fordert Jessica ihre Schwester dazu auf, sich der Polizei zu stellen – Toni und ihr Kollege Schmitti ermitteln derweil weiter, ohne zu ahnen, wen sie suchen. Bereits seit 1992 läuft die Serie montags bis freitags im Vorabendprogramm und begeistert Jung und Alt.

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RTL Maria Wedig in ihrer Rolle der Nina in GZSZ

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RTL / Benjamin Kampehl Olivia Marei und Patrick Fernandez als Toni und Carlos in GZSZ, Juni 2026

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RTL Felix von Jascheroff und Lara Dandelion Seibert in einer GZSZ-Szene