Nach geheimer Trennung: Yolanda Hadid wohl wieder verlobt

Yolanda Hadid Foster (62) ist wohl erneut verlobt! Wie TMZ berichtet, hat der Immobilienentwickler Randy Kendrick der Mutter von Gigi (31), Bella (29) und Anwar Hadid (27) Anfang dieser Woche einen Heiratsantrag gemacht – und sie hat Ja gesagt. Damit sorgt die ehemalige Reality-Darstellerin wieder für Aufsehen: Noch ist unklar, wie lange die beiden schon zusammen sind und wie ihre Beziehung begann. Yolandas neue Verlobung kommt jedenfalls überraschend schnell ans Licht.

Randy ist laut TMZ Gründer und CEO von Xebec, einer nationalen Plattform für Industrieimmobilien, und leitet außerdem das Unternehmen Sandow Lakes Ranch Venture. Er ist bekannt dafür, große Industriegelände in moderne Fertigungscampus umzuwandeln. Yolanda und Randy halten ihre Beziehung offenbar sehr privat – Details über den Beginn ihrer Romanze sind bislang nicht bekannt.

Bevor Randy ins Bild trat, hatte Yolanda eine langjährige Beziehung mit dem Bauunternehmer Joey Jingoli. Die beiden waren seit 2019 zusammen und lebten einen Großteil ihrer Beziehung auf einer Ranch in Texas. Ihre Verlobung wurde im Januar 2025 still und leise beendet. Laut einem Insider gingen die beiden im Guten auseinander und es verbinde sie nichts als schöne Erinnerungen. Von 1994 bis 2000 war sie außerdem mit dem Immobilienentwickler Mohamed Hadid (77) verheiratet, mit dem sie ihre drei Kinder Gigi, Bella und Anwar hat. Danach folgte 2011 die Ehe mit Musikproduzent David Foster (76), die unter anderem in der TV-Show The Real Housewives of Beverly Hills zu sehen war und 2017 in die Brüche ging.

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Getty Images Yolanda Hadid bei der Chopard Miracle Gala während der 79. Filmfestspiele von Cannes in Le Cannet

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Getty Images Gigi, Anwar, Yolanda und Bella Hadid bei der "Global Lyme Alliance" in New York 2015

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Splash News Yolanda Hadid im September 2022