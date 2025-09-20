"Unbekannte Hölle": Mutter Yolanda über Bella Hadids Leiden

Yolanda Hadid (61) hat nun in einem emotionalen Instagram-Post über das Leid ihrer Tochter Bella (28) gesprochen, die aktuell wieder schwer mit ihrer Krankheit Lyme-Borreliose zu kämpfen hat. Die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin teilte Bilder ihrer Tochter im Krankenhaus und drückte ihre Hilflosigkeit aus: "Wie ihr euch vorstellen könnt, verzweifle ich daran, hilflos mitansehen zu müssen, wie meine Bella still leidet." Das Model wurde bereits 2013 mit der chronischen Krankheit diagnostiziert. In ihrem Beitrag bezeichnete die dreifache Mutter die Erkrankung als "unsichtbare Behinderung" und lobte ihre Tochter für ihren Mut und ihre Stärke in ihrem Kampf gegen die "unbekannte Hölle".

Neben emotionalen Worten teilte Yolanda in ihrem Post zudem mit, dass sie selbst seit ihrer eigenen Diagnose 2012 daran arbeite, eine bezahlbare Heilung zur Verfügung zu stellen. Sie versprach, ihrer Tochter weiterhin beizustehen und für bessere Tage zu kämpfen, egal wie lange es dauern würde. Auch Bellas Geschwister unterstützen das 28-jährige Model in dieser schweren Zeit. Ihre ältere Schwester Gigi (30) hinterließ eine liebevolle Nachricht auf Social Media: "Ich liebe dich! Ich hoffe, du fühlst dich bald so stark und gut, wie du es verdienst!"

Erst gestern hatte Bella selbst auf Instagram beunruhigende Einblicke in ihren Alltag mit der Lyme-Borreliose gegeben. In einer Bilderserie zeigte das Model, wie sie mit Infusionen im Arm im Bett lag, aber auch kleine Lichtblicke genoss – mal kuschelte sie sich an ein gehäkeltes Engelchen, mal gönnte sie sich Pizza oder bewunderte einen Regenbogen aus dem Fenster ihres Zimmers. Zu sehen waren außerdem Besuche von Freunden und Familie, die gemeinsam Karten spielten und der 28-Jährigen Kraft gaben. "Es tut mir leid, dass ich immer untertauche. Ich liebe euch alle", schrieb Bella an ihre Follower.

Gareth Cattermole/Getty Images Yolanda und Bella Hadid bei den GQ Men Of The Year Awards 2016

Instagram / yolanda.hadid Yolanda und ihre Model-Tochter Bella Hadid, September 2025

Getty Images Gigi Hadid, März 2025