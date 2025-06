Familienkrise: Yolanda Hadid unterstützt Victoria Beckham

Victoria Beckham (51) hat nun in der aktuell angespannten Familienlage eine unerwartete Unterstützerin gefunden: Yolanda Hadid Foster (61). Anlass war laut Mirror die Nachricht über David Beckham (50), der kürzlich zum Ritter geschlagen wurde. Victoria hatte ihre Bewunderung für ihren Ehemann mit einem Post auf Instagram zum Ausdruck gebracht. Yolanda, die Mutter der Models Gigi (30) und Bella Hadid (28), hinterließ daraufhin ein Herz-Emoji in den Kommentaren. Die Geste kommt überraschend, da Yolanda ebenfalls eine schwierige Vergangenheit mit Nicola Peltz (30), Victorias Schwiegertochter, gehabt haben soll.

Nicola Peltz, die Ehefrau von David und Victorias ältestem Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26), soll vor einigen Jahren eine romantische Beziehung zu Yolandas Sohn Anwar Hadid (25) gehabt haben. Die Beziehung hielt jedoch nur 18 Monate. Yolanda soll Berichten zufolge nicht begeistert gewesen sein, da sie den Altersunterschied als problematisch empfand. Nach der Trennung von Anwar entfolgte Nicola wohl der gesamten Hadid-Familie in den sozialen Medien, was zu Spekulationen über Spannungen führte, wie Mirror berichtet. Heute besteht wohl kein böses Blut mehr zwischen Nicola und den Hadids, doch der Kontakt scheint auf Eis zu liegen.

Die familiären Spannungen rund um Brooklyn, Nicola und die Beckhams schwelen jedoch weiter. Erst kürzlich sollen Brooklyn und Nicola Davids 50. Geburtstag ferngeblieben sein, während sie gleichzeitig an einer Party von Nicolas Bruder Will Peltz teilnahmen. Auch zum vergangenen Vatertag blieb Brooklyn still, obwohl sein Vater David emotional ein altes Bild von sich und seinem Sohn teilte. Das Verhältnis bleibt angespannt, und Aussagen aus Nicolas Umfeld, sie habe Brooklyn geholfen, emotionalen Missbrauch in seiner Familie zu erkennen, befeuern die Spannungen. Laut Mirror ist eine Versöhnung aktuell nicht in Sicht.

Collage: Splash News, Getty Images Collage: Yolanda Hadid Foster und Victoria Beckham

Getty Images Gigi, Anwar, Yolanda und Bella Hadid bei der "Global Lyme Alliance" in New York 2015

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

