Bella Hadid unterstützt Mama bei "Holland's Next Top Model"

Bella Hadid (28) gewährt einen Einblick in ihren Gastauftritt bei "Holland's Next Top Model"! Die Mutter des Supermodels, Yolanda Hadid Foster (60), ist seit 2022 Jurorin bei der Castingshow und wurde in einer aktuellen Folge nun von ihrer berühmten Tochter unterstützt. Die Nachwuchsmodels mussten in der Episode für Bellas Parfüm "Orebella" modeln – und das scheint ihnen auch gut gelungen zu sein! "Danke, dass ich als Gastjurorin dabei sein durfte! Dass 'Orebella' in einer Sendung, die mir so am Herzen liegt, in meinem schönen Holland geshootet wird, war ein Traum", schwärmt sie und fügt hinzu: "Es war einfach eine unglaubliche Erfahrung zu sehen, wie diese jungen Frauen und Männer an ihre Grenzen gingen, aber auch, wie sie sich selbst besser kennenlernten."

In ihrem Beitrag zeigt die 28-Jährige eine Reihe von Fotos und Videos, die sie in verschiedenen atemberaubenden Outfits hinter den Kulissen der Show zeigen. Sie lobte Yolanda, die in den Niederlanden geboren und aufgewachsen ist, und betonte, wie stolz sie auf sie ist. "Zu sehen, wie meine Mama arbeitet und eine zweite Mama für eine neue Generation junger kreativer Menschen ist, ist ein Segen für mich! [...] Ihr Talent, ihre Erziehungsfähigkeiten, ihre mütterlichen Instinkte, ihr Vertrauen in harte Arbeit und Erfolg, ihr Glaube an die Menschen und ihre Liebe zur Mode machen sie zu etwas ganz Besonderem", schreibt Bella.

Yolanda, selbst ein ehemaliges Topmodel und bekannt aus der Reality-TV-Show "The Real Housewives of Beverly Hills", hat ihre Kinder stets in ihrer Karriere unterstützt. Bella und ihre Schwester Gigi (29) zählen heute zu den erfolgreichsten Models der Welt und auch Sohn Anwar (25) ist als Model tätig und zierte schon viele Kampagnen. Mit der Einführung ihrer Duftmarke "Orebella" zeigt Bella nun auch ihre unternehmerische Seite, ebenso wie ihre Schwester, die eine eigene Modelinie "Guest in Residence" hat.

Instagram / bellahadid Bella Hadid mit "Hollands Next Topmodel"-Kandidaten

Getty Images Gigi, Yolanda und Bella Hadid im Januar 2018

