Ganz heimlich: Hat sich Yolanda Hadid mit Joseph verlobt?

Wagt Yolanda Hadid Foster (60) den nächsten Schritt? Seit 2019 ist die Mutter von Gigi Hadid (29) mit dem Unternehmer Joseph Jingoli liiert. Über die Beziehung der beiden ist nur wenig bekannt. Doch in einem Exposé von Architectural Digest über das Anwesen der Reality-TV-Bekanntheit in Texas fällt nun ein ganz besonderes Detail ins Auge – Joseph wird dort als ihr Verlobter bezeichnet! Gab es also einen heimlichen Antrag? Yolanda selbst äußerte sich bislang nicht zu den Gerüchten um ihr Liebesglück.

Yolanda und Joseph sollen sich vor einigen Jahren auf ihrer Farm in Pennsylvania kennengelernt haben. Zu der Zeit erholte sich die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit von einer Borrelioseerkrankung und hatte viel Zeit, ihr Leben zu überdenken. "Ich habe wirklich angefangen, mich zu konzentrieren. Ich habe eine Liebesspirale aufgemalt und alles aufgeschrieben, was mir bei einem Mann wichtig ist", erzählte sie in einem Interview mit People und fügte freudig hinzu: "Und wie von Zauberhand hat er an der Tür der Farm geklingelt!" Seither sollen die zwei ein Herz und eine Seele sein.

Abgesehen von ihrem anscheinend sehr erfüllten Liebesleben ist die Dreifach-Mama vollends auf ihre Familie fokussiert. Regelmäßig verbringt sie Zeit mit ihrer Enkelin Khai (3), die ihre Tochter Gigi 2020 mit dem Musiker Zayn Malik (31) bekam. Dass die zwei so ein gutes Verhältnis zueinander haben, ist kein Wunder – die stolze Oma ist fest davon überzeugt, dass ihre niedliche Enkelin die Wiedergeburt ihrer eigenen Mutter ist.

Splash News Yolanda Hadid im September 2022

Getty Images Yolanda Hadid und Gigi Hadid

